محافظ أسوان يعلن بدء رصف الصحراوي الغربي حتى أدفو

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير شبكة قوية للطرق أصبحت واقعاً ملموساً، مشيرًا إلى أن قطار تطوير الطرق السريعة وصل إلى محافظة أسوان.

وأعلن عطية بدء أعمال الرصف للطبقة الرابطة فى مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان - ادفو بطول ١٠٠ كم، وتكلفة ٥٤٠ مليون جنيه. لافتاً إلى أنه تم انهاء ٧٠% من انشاء الجسر الترابي وطبقة الأساس لهذا المشروع الضخم من خلال ١٢ شركة، بالإضافة إلى ٥ شركات ستقوم بأعمال الرصف والأسفلت وسط تضاريس جبلية وعرة وصخرية.

وأشار عطية، إلى أنه بالتوازي مع أعمال الرصف تم البدء في استكمال إزدواج المسافة من أدفو وحتى كمين السباعية غرب، على الطريق الصحراوي الغربي، بطول ٢٥ كم وتكلفة ٦٠ مليون جنيه لإنشاء الجسر الترابي، وطبقة الأساس ليصبح الطريق مزدوجا بالكامل في نطاق المحافظة، مشيداً بالطفرة التي أحدثتها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير على أرض أسوان، وتجسدت في العديد من مشروعات للطرق. بجانب شرايين التنمية والتي تضم محاور كلابشة الحر، ودراو، وخزان أسوان الحر، البديل لكوبرى الخزان القديم بتكلفة تصل لأكثر من 4 مليار جنيه.