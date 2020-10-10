محافظ اسوان: تجديد وإحلال محطة مياه شرب بـ"نصر النوبة" بـ20 مليون جنيه

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان بالزيارة الميدانية لمركز ومدينة نصر النوبة من أجل التفاعل والتواصل المباشر مع مشاكل ومطالب الجماهير حيث تابع الجهود المبذولة لحل مشكلة ضعف مياه الشرب وخاصة بعد توجيهات اللواء أشرف عطية للمسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنفيذ والبدء فى مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب من محطة رافع وادي العرب بتكلفة 20 مليون جنيه وبطول 3,4 كم وبقطر 600 مللى.

وأكد الدكتور أحمد شعبان أن تنفيذ الخط الجديد يتوازى مع عملية صيانة الخط الحالى والذى يربط رافع وادي العرب بمحطة فطيرة بكوم أمبو بطول 12 كم سيعمل على إنهاء المشكلة الحالية، لافتاً إلى أن إجتماعه مع رؤساء قرى مركز نصر النوبة تم فيه متابعة بعض الملفات الهامة مثل قانون التصالح وموقف تنفيذ الخطه الاستثمارية 2020/ 2021 ، بجانب الإهتمام بالنظافة العامة والتطوير والتجميل والإنارة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين .

وكان اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة اسوان، زار اليوم، قرية خور أبوسبيرة شمال مدينة أسوان للوقوف على معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بالقرية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية من أرض الواقع لمشروعات مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن مبادراته العديدة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ضمن 11 قرية كمرحلة أولى على مستوى المحافظة من إجمالى 39 قرية مستهدفة.

وأوضح محافظ أسوان أن "حياة كريمة" تشمل تنفيذ 30 مشروعاً فى قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 210 منازل من خلال الجمعيات الأهلية بنسبة مساهمة 20 % ، فيما بلغت نسبة مساهمة الدولة 80%، كما تم تأهيل عدد من المدارس وتم القيام بعدد من القوافل الطبية ، لافتاً إلى أن معدلات التنفيذ بالنسبة لمشروعات قطاع الكهرباء داخل 11 قرية تراوحت ما بين 80% إلى 100 % ، كما وصلت نسبة التنفيذ بمشروعات الطرق إلى 100 % والتى تضم طريق السنجارى / المالكى بنصر النوبة بطول 3 كم ، بجانب طريق مدخل قرية الحكمة بطول 500 متر.