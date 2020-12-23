ضبط عصابة سرقة السيارات بالإكراه على الطريق الصحراوي الغربي بقنا

بدأت النيابة العامة في مركز أبوتشت، بمحافظة قنا، التحقيق مع 6 متهمين بتشكيل عصابة لسرقة السيارات على الطريق الصحراوي الغربي، بعد قيامهم بسرقة سيارة محملة بنحو 1500 لفافة سلك كهربائي نحاس.

وتمكنت مباحث مديرية أمن قنا، بالتعاون من مباحث مركز أبوتشت شمال المحافظة، من ضبط 6 متهمين، كونوا تشكيلاً عصابياً لسرقة المارة، بإيقافهم تحت تهديد السلاح على الخط الصحراوي الغربي قنا - الاقصر، بعد تعدد البلاغات من المواطنين الذين تعرضوا للسرقة من جانب التشكيل العصابي.

وكان البلاغ الأخير من إحدى شركات صناعة الكابلات الكهربائية، بقيام مجهولين يستقلون سيارتين ربع نقل، بسرقة سيارة تابعة للشركة، تحمل نحو 1500 لفافة سلك كهربائي نحاس، عن طريق اعتراض السيارة، وإجبار سائقها على التوقف بالإكراه وتحت تهديد السلاح، حال سيره على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز أبو تشت، حيث كانت السيارة قادمة من مقر الشركة بالقاهرة، في طريقها إلى الأقصر.

وأشار البلاغ إلى أن المتهمين تمكنوا من سرقة حمولة السيارة، إضافة إلى سرقة شيك محرر لحامله، كان بحوزة سائق السيارة ومرافقه، وعدد 2 هاتف محمول، قبل أن يفروا هاربين.

وعلى الفور، شكلت مباحث أبوتشت فريق بحث تحت إشراف مباحث مديرية أمن قنا، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، تشكيل عصابي مكون من 8 عناصر إجرامية خطرة، بعضهم مسجل وعليهم أحكام جنائية.

وبعد عمل التحريات اللازمة، وتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على 6 متهمين من تلك العناصر الإجرامية، والتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق اليوم الأربعاء.

واعترف المتهمون، خلال التحقيقات، بارتكاب واقعة سرقة حمولة السيارة التابعة لشركة صناعة الكابلات الكهربائية، بالاشتراك مع آخرين هاربين، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات وحمولاتها ومتعلقات مستقليها بالإكراه، عقب تهديدهم بسلاح ناري، واتخاذهم من الطريق الصحراوي الغربي، طول الطريق في مركز أبوتشت، مستغلين الصحراء والجبال الشاسعة في المنطقة.

كا أرشد المتهمون على بندقية آلية، ومعها 5 طلقات لذات العيار، وعدد 3 سيارات نقل، كان يجري استخدامها في نشاطهم الإجرامي، كما تم ضبط 1500 لفة أسلاك كهربائية، وهاتفى المحمول المستولى عليهما من المجنى عليهما، وأضافوا أن الشيك المستولى عليه من صاحب الشركة بحوزة أحد الهاربين.