ممثل الأفلام الإباحية يغادر الغردقة برفقة صديقته: «باي باي»

غادر جوني سينس، ممثل الأفلام الإباحية مدينة الغردقة، برفقة صديقته بعد قضاء إجازته الشتوية بأحد المنتجعات السياحية، وذلك بعدما تسبب في إثارة الجدل لأيام عقب نشر صورته مع صديقته وهما في حمام السباحة، وعلق عليها قائلًا: «أنا متواجد في مصر بمدينة الغردقة»

وكان «سينس» ممثل الأفلام الإباحية، قد عاود اليوم نشر صوره مع صديقته من داخل الطائرة، عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك معلقاً «باي باي»، معلنا مغادرته مدينة الغردقة بعد قضاء عدة أيام بها، زار خلالها المارينا السياحي جنوب مدينة الغردقة بصحبة صديقته.

وقال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن عددا كبيرًا من المرشدين السياحيين حظروا طلب الصداقة لصفحة ممثل الأفلام الإباحية الأمريكي جوني سينس، من حساباتهم الخاصة، وذلك بعد تلقي بعض المرشدين عبر موقع «فيسبوك»، طلبات صداقة من «سينس».

وأكد أبوطالب، في حديثه اليوم لـ«الوطن»، أن حالة استياء سيطرت على المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، بسبب تداول ممثل الأفلام الإباحية الأمريكي جوني سينس، أخبارا على صفحته الخاصة بتواجده في الغردقة؛ ليقضي عطلته الشتوية بصحبة إحدى صديقاته.

وانتقد بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، ممثل الأفلام الإباحية الأمريكي جوني سينس، قائلًا: «شعرنا باستياء حيث فوجئنا بالموضوع، والمشكلة أنه يُرسل طلبات صداقة إلى بعض المرشدين السياحيين على موقع فيسبوك، وهم مستاؤون جدًّا من هذا الأمر».

ومن جانبه أشار تامر نبيل، أمين عام جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية إلى أن جميع السائحين لهم مطلق الحرية في الاستمتاع بإجازاتهم داخل الفندق، ولا أحد يستطيع منعهم من التحرك والاستمتاع بالعطلة الخاصة، ولا يتوقف ذلك على جنسيته أو مهنته، مؤكدًا أن الأمن بالفنادق لن يسمح بأي تجاوز من الممثل الأمريكي جون سينس، وسيتم منعه في حالة ارتكابه أي أخطاء غير مسموح بها.

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