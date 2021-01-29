«بطاركة الكاثوليك»: نصلي لله لينقذ مصر والعالم من جائحة كورونا (صور)

أكد أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، على ضرورة الالتزام الدقيق بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، وأعلن المجلس في بيانه الختامي عن اجتماعه النصف سنوي الذي عقد في الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري، أن أعضاء المجلس رفعوا خلال الاجتماع صلاة إلى الله لينقذ مصر والعالم من جائحة كورونا، ويكافئ بكل خير كل القائمين على الاستشفاء للمجهود المضني والمتواصل في تقديم العلاج، كما ابتهلوا طالبين شفاء عاجلا وكاملا لكل المصابين.

بابا الفاتيكان: أصلي من أجل مصر وشعبها

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، إن الاجتماع الذي عقد بدار القديس إسطفانوس بالمعادي في القاهرة، ترأسه الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة مطارنة وأساقفة كل الإيبارشيات الكاثوليكية في مصر، فيما اعتذر عن الحضور البطريرك يوسف العبسي، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك، وذلك لتعقيدات السفر المصاحبة لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الكنيسة الكاثوليكية، أنه شارك في الاجتماعات رئيس الأساقفة نيقولا تيفينان، سفير الفاتيكان في مصر، والذي نقل لكل الحاضرين تحيات البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وصلاته من أجل مصر وشعبها.

وأشارت الكنيسة الكاثوليكية، إلى أن المجلس اختتم اجتماعاته بالصلاة إلى الله ليحفظ الكنيسة ويبارك بلادنا العزيزة مصر، وليلهم كل من يحمل أمانة المسؤولية التوفيق والرشاد.

الاجتماع ناقش بعض شؤون الكنيسة المحلية

وسبق وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، عن عقد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر اجتماعا لدراسة بعض شؤون الكنيسة المحلية، وبحث أهم التطورات التي تخص الكنيسة المحلية في الأوضاع الراهنة.

ومجلس البطاركة الكاثوليك، أعلى هيئة داخل الكنيسة الكاثوليكية في مصر، وهو يعقد اجتماعات بشكل دوري، ويرأس المجلس بطريرك الأقباط الكاثوليك.

والكنيسة الكاثوليكية في مصر، تتبع كرسي بطرس الرسول في الفاتيكان، حيث يعد البابا فرنسيس هو الرئيس الأعلى للكنيسة في العالم كله.