محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بأقسام مستشفى الحميات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفي الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بحي غرب، اليوم، للوقوف على مخزون الأكسجين وانتظام العمل بالمستشفى بالإضافة إلى توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بحي غرب، والتقى الدكتورة منال محمود، مدير المستشفى وقيادات المستشفى واستمع إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.

كما تفقد قسم الأشعة وغرف العناية المركزة والمتوسطة والقسم الداخلي وشبكات الأكسجين واطمأن على توفر كميات من الأكسجين والأسطوانات بالمستشفى وجميع الخدمات المقدمة للمرضى بعد تطوير المستشفى ورفع كفائتها بتكلفة تجاوزت 32 مليون جنيه لاستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى

وأكد محافظ أسيوط – خلال الجولة – على استمرار جولاته الميدانية على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل ومتابعة توفر كميات الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بضرورة الالتزام بالقرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وارتداء الكمامات حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. من جهة أخرى، طالبت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتطبيق نصوص القرار ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بخطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا، وأكدت في رسالة لمحافظ أسيوط أن قرار المحافظ رقم ١٧٩٤ لسنة ٢٠٢١ فيه مخالفة واضحة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠ وخاصة مادته الرابعة والتي تنص على «تمنح الموظفة الحامل أو الأم التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار».

وطالبت السعيد محافظ أسيوط بإضافة هذا البند لقراره رقم ١٧٨٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن خفض العمالة، فيما وجه حسام حسن الأمين العام لحزب العدل بأسيوط بمذكرة لسناء السعيد عضو المجلس القومي للمراة للمطالبة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على الموظفات الحوامل وراعيات الأطفال.