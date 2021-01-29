أحمد السقا يعتذر للمصور المعتدى عليه من مدير أعماله: حقك عليا

اعتذر الفنان أحمد السقا، لأحد المصورين المكلفين بتغطية جنازة خبير التجميل محمد الصغير، بعد تعرضه لإصابة بالغة في أنفه، جراء اعتداء محمد حسن، مدير أعمال الأول عليه، في أثناء أدائه لمهام عمله، وتغطية الجنازة.

وتوجه أحمد السقا إلى المصور فور علمه بالواقعة، وقال له: «حقك عليا.. أنا آسف»، ليتقبل الأخير اعتذاره.

وشهدت الجنازة اشتباكا بالأيدي بين محمد حسن، مدير أعمال أحمد السقا، وعدد من المصورين، انتهت بإصابة أحدهم في أنفه.

وتوفي محمد الصغير، صباح اليوم الجمعة، داخل أحد مستشفيات القاهرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.