أحمد السقا ينعى حماه محمد الصغير: أبويا التاني مات

نعى الفنان أحمد السقا، خبير التجميل محمد الصغير، والد زوجته الإعلامية مها الصغير، عبر حسابه الرسمي بتطبيق «انستجرام»؛ إذ حيث نشر صورة للأخير وعلق عليها قائلا: «توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا الثاني السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له بالرحمة».

وتوفي محمد الصغير، صباح اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد تدهور حالته التي استلزمت وضعه داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وانهارت الإعلامية مها الصغير من البكاء، عند تلقيها خبر وفاة والدها.