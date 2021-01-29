انهيار زوجة أحمد السقا عقب تلقيها نبأ وفاة والدها

انهارت الإعلامية مها الصغير من البكاء، عند تلقيها نبأ وفاة والدها، خبير التجميل محمد الصغير، صباح اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصد، لـ«الوطن»، إن مها كان تضع آمالا كبيرة على تجاوز والدها لهذه الأزمة الصحية، خاصة أن حالته قد شهدت تحسنا طفيفا، خلال الأيام الماضية، مضيفا أن الحالة تدهورت خلال الساعات الأخيرة، قبل أن تفيض روحه إلى بارئها.

وأوضح المصدر أن الفنان أحمد السقا، زوج مها الصغير، وصل إلى المستشفى لإنهاء تصاريح الدفن؛ إذ من المقرر تحديد موعد ومكان الجنازة خلال الدقائق المقبلة، بحسب قوله.