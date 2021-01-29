اعترافات «النمس» تاجر مخدرات إلكتروني: «النت كله فلوس وآخر زبون طلع ضابط»

«الرزق يحب الخفية».. 3 كلمات لخص بها تاجر مخدرات بالدقهلية شهرته «النمس» أمام جهات التحقيق اتجاهه لترويج المخدرات عبر فيسبوك، مشيرا إلى أن «النت كله فلوس بس اللي يشغل دماغه».

وقال النمس إنه كان مجرد ديلر وكان دائما ما يتعرض لمضايقات سواء من المتعاطين أو الشرطة، فقرر نقل نشاطه إلى الإنترنت، حيث أسس صفحة لتجارة وتوزيع المخدرات عبر فيسبوك لاصطياد زبائنه وفرض شروطه في عمليات البيع، حتى يؤمن نفسه ولا يتم ضبطه أو النصب عليه، لافتا إلى أنه يقوم بإجراء تحريات دقيقة عن عملائه قبل توصيل الطلبات لهم.

كورونا السبب

خلال التحقيق مع المتهم أمام نيابة المنصورة أول، ذكر أنه لجأ للفكرة منذ عام تقريبا عندما تم فرض حظر التجوال بسبب كورونا، حيث لاحظ تأثر نشاطه التقليدي بالحظر ووجود صعوبة في الترويج، فقام بإدارة صفحة على فيسبوك، ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع المواد المخدرة.

وأضاف المتهم: في الوقت ده كان كله مشغول بـ كورونا، اشتريت موتوسيكل وحطيت عليه صندوق واستيكر لأحد المطاعم، وكنت بخرج بالخوذة واليونيفورم كأني بتاع ديلفيري وأوصل المخدرات للزباين في مكانهم، بس كنت عارفهم والدنيا مشيت حلو.

وأشار إلى أنه كان يربح يوميا 3 آلاف جنيه من حصيلة توزيع المخدرات على زبائنه.

الزبون طلع ضابط

بمرور الوقت تخلى المتهم عن حذره حيث كان في السابق لا يبيع إلا لمن يعرفهم، وبدأ في استقبال طلبات جديدة من أشخاص لا يعرفهم واتسع نشاط صفحته على فيسبوك بالإضافة إلى أنه لم يعد يتنكر في وظيفة عامل الديليفري، حتى أبلغ أحد الأشخاص عن الصفحة فتعقبتها الأجهزة الأمنية: «أحد الضباط استدرجني وألقى القبض علي وأنا أسلمه كمية من مخدر الآيس».

وواجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث والرسائل التي تم العثور عليها على هاتفه فأقر بها فأصدرت النيابة قررارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.