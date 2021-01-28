17 معلومة عن مقتل «شهيد الشهامة» على يد تاجر مخدرات بالمنوفية

جريمة مروعة شهدتها محافظة المنوفية هذا الأسبوع، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، على يد أحد تجار المخدرات، أطلق عليه وابلاً من الرصاص باستخدام سلاح آلي، أثارت تعاطف الكثيرين مع «شهيد الشهامة»، ابن قرية «كفر صراوة»، التابعة لمركز أشمون، الذي دفع حياته ثمناً لعدم سكوته على جرائم الجاني، التي تسيئ إلى جميع أهالي القرية.

واقعة مقتل الشاب «أحمد هاشم الدجوي»، علي يد المتهم الهارب «سعيد أ.»، تاجر مخدرات، ترجع إلى قيام المجني عليه بإبلاغ الشرطة بقيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلي قيامه بأعمال منافية للآداب مع إحدى السيدات، داخل مسجد تحت الإنشاء بالقرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، 17 معلومة عن واقعة مقتل «شهيد الشهامة» بالمنوفية:

1 - المجني عليه والمتهم، أبناء عمومه، وتربيا مع بعضهما منذ الصغر، وكلاهما يبلغ 31 سنة.

2 - المتهم أطلق على المجني عليه وأسرته 60 طلقة من سلاح آلي.

3- المتهم اصطحب فتاة لإقامة علاقة غير شرعية داخل مسجد بالقرية.

4 - المجني عليه حاصل علي دبلوم، ويعمل في شركة خاصة بمجال الاتصالات.

5 - المتهم يعمل في مجال تجارة المخدرات منذ عدة سنوات.

6 - المجني عليه وشقيقه أبلغا الشرطة عدة مرات بأنشطة المتهم الإجرامية.

7- المتهم اتصل بأحد الأشخاص، وطلب منه سلاحاً، وهدد أبناء عمومته بالقتل.

8 - الفتاة التي كانت مع المتهم في المسجد تم تسليمها للشرطة، وأمرت النيابة بحبسها.

9 - الفتاة مسجلة وعليها حكم بالحبس 5 سنوات، ومتزوجة من مسجل خطر.

10 - الفتاة أبلغت المجني عليه وشقيقه وابن عمه أثناء ضبطها بأنها حامل.

11 - المجني عليه كان يتميز بطيبة القلب وقدرته على كسب احترام الآخرين بسهولة.

12 - المجني عليه تزوج قبل 3 سنوات، وولد له طفل وتوفى.

13 المجني عليه توفى وترك طفلاً يبلغ من العمر عام واحد.

14- المتهم قام بقتل «شهيد الشهامة» وإصابة شقيقه وفر هارباً، ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

15 - المجني عليه تلقي رصاصة في القلب وخرجت من ظهره وأخرى في بطنه.

16 - مديرية أمن المنوفية شنت حملة في القرية لضبط الخارحين علي القانون، وتم ضبط عدد كبير منهم.

17 - الأجهزة الامنية في المنوفية تكثف جهودها لضبط المتهم بعد هروبه.