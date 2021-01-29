ضبط 159 سلاحا و222 قضية مخدرات وتنفيذ 8 آلاف حكم قضائي

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 159 قطعة سلاح ناري بحوزة 128متهما وذلك على النحو التالي:

7 بنادق آلية.

20 بندقية خرطوش.

12 طبنجة.

120 فرد محلي.

168 طلقة مختلفة الأعيرة.

10 خزينة متنوعة.

212 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 80656 حكما قضائيا متنوعا؛ بإجمالي 6532 محكوما عليه، وذلك على النحو التالي:

353 حكم جناية.

23999 حكم حبس جزئي.

4604 أحكام حبس مستأنف.

40560 حكم غرامة.

11140 حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 1 تشكيل عصابي ضم 5 متهمين؛ ارتكبوا 1 حادث سرقة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 222 قضية مخدرات، بإجمالي 246 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 19,815 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 12,711 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,315 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,372 كيلو جرام.

كمية من مخدر شابو وزنت 1,121 كيلو جرام.

كمية من مخدر بودر وزنت 611 جراما.

كيمة من مخدر آيس وزنت 4 جرامات.

3099 قرص مخدر.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 26 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 23 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 573 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 22259 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.