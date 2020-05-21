مجموعة العربي تساهم بـ140 سريرا دعما للمنظومة الصحية في مواجهة كورونا

أكد اللواء ابراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية، مساهمة مجموعة العربي بـ140 سريرا دعم للمنظومة الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور ممدوح العربي عضو المجلس التنفيذي لمجموعة العربي ورئيس مجلس إدارة مستشفى العربي بأبو رقبة.

حضر الاجتماع محمد موسي نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، والدكتور سعيد محمد البربري مدير مستشفى العربي بأبو رقبة، والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة، ووكيل مديرية الصحة ومدير عام الطب الوقائي، ومحمود زهير المستشار الإعلامي ومدير العلاقات بمجموعة العربي، وأحمد طاحون مدير العلاقات العامة بمستشفى العربي.

وأشار الدكتور ممدوح العربي، إلى أنه سيتم توفير 60 سريرا بمؤسسة العربي لتنمية المجتمع بأبو رقبة وكذا 40 سريرا بمدرسة مجموعة العربي للتعليم الفني بالمنطقة الصناعية بقويسنا فضلا عن توفير 40 سريرا بمستشفى الشروق التابعة لمجموعة العربي بمدينة قويسنا وذلك لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا بدءا من إجراءات الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة وحتى العزل.

يأتي هذا في إطار حرص مجموعة العربي على المساهمة الفعالة في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور ممدوح العربي، إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس داخل مجموعة شركات العربي فضلا عن استعداده للمساهمة في اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية بشركات ومصانع المنطقة الصناعية بقويسنا.

ومن جانبه، قدم محافظ المنوفية الشكر لمجموعة العربي علي ما لمسه من حس وطني ولدورهم الرائد والفعال في خدمة الوطن والمواطن وفي ظل الظروف الراهنة مناشدا الجميع بضرورة تكاتف كافة الجهود المجتمعية والوقوف صفا واحدا بجانب أجهزة الدولة لعبور هذه المرحلة.

وتجدر الاشارة إلى أنه سوف يتم افتتاح مستشفي الشروق بقويسنا يوم الثلاثاء المقبل 26 مايو وفي ذات اليوم سوف يتم استقبال الحالات الايجابية من العاملين بمجموعة العربي .