السفير الألماني يزور مجموعة «العربي» لبحث فرص التعاون المشترك

أجرى سيريل نون، السفير الألماني بالقاهرة، زيارة لشركات مجموعة «العربي» الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية في مصر، بهدف بحث فرص الاستثمار الجديدة في مجال الأجهزة المنزلية والكهربائية، وفتح مجالات التعاون التقني والتكنولوجي بين الشركات الألمانية وبين الشركة المصرية

وكان في استقباله المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس محمد عبد الجيد العربي، رئيس عمليات التصنيع بالمجموعة.

وأكد السفير الألماني، خلال الزيارة، حرص ألمانيا على إقامة علاقات اقتصادية قوية مع الجانب المصري في العديد من المجالات، مشيداً بالتطور الهائل التي شهدته تكنولوجيا عمليات تصنيع الأجهزة المنزلية والكهربائية في مصر، معرباً عن سعادته بالجولة التي قام بها في مصانع مجموعة العربي بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا.

وأضاف المهندس إبراهيم العربي أن العلاقات المصرية الألمانية تتميز بالعمق والتميز، لاسيما في الآونة الأخيرة، حيث اتسع نطاق التعاون الثنائي بشكل لا يقتصر على تعزيز الشراكات التنموية والعلمية والثقافية فحسب، بل يمتد ليشمل قطاعات جديدة، مثل صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي والإنتاج الحيواني، مثمناً جهود السفير الألماني للتعرف على مجالات جديدة، بهدف فتح آفاق أخرى للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد «العربي» أن المجموعة لم تتخذ أي قرار بشأن رفع أسعار منتجاتها، مشيراً إلى أن أسعار البيع لجميع المنتجات في كافة الأفرع والمعارض ولدى التجار عملاء «العربي» فى المحافظات، مستقرة بهدف راحة المستهلكين، وعدم تحميلهم أي أعباء مالية، والتخفيف عن المواطنين.

وتُعد مجموعة «العربي» من الشركات الرائدة في صناعة وتسويق الأجهزة المنزلية في مصر، وتمتلك أكثر من 26 مصنعاً في 3 مجمعات صناعية بمحافظات القليوبية والمنوفية وبني سويف، ولديها أكثر من 3 آلاف موزع معتمد في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من 300 مركز خدمة وصيانة في كافة المحافظات.