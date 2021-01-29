بعد علاج 598 حالة كورونا.. إغلاق عزل مستشفى كهرباء الإسماعيلية

أعلن الدكتور نزيه رفعت، رئيس القطاع الطبي لشرق الدلتا والقناة وسيناء، ومدير مستشفي الكهرباء إغلاق قسم العزل بالمستشفى بشكل رسمي، بعد خروج أخر المتعافين من كورونا بعد تلقيهم العلاج في المستشفى.

وأوضح رفعت، أن قسم العزل في المستشفى افتتح بداية من 10 سبتمبر الماضي بإشراف رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات الطبية بوزارة الكهرباء، الدكتور محمد إسماعيل سليم، واستقبل 598 حالة مابين اشتباه كورونا وحالات إيجابية، مشيرا إلى حجز 60 مريضا منهم حتي 28 يناير الجاري.

وقال رفعت، إن من بين المعزولين في المستشفي توفي 8 حالات فقط، فيما تم تحويل حالة وحيدة إلى مستشفى جامعة قناة السويس، مؤكدا أن الفريق الطبي في المستشفي نجح خلال الفترة الماضية في تقديم كافة الرعاية الصحية لمن تم عزلهم بالمستشفى أو المترددين خلال 3 أشهر، شهدت استقبال مصابين من شركات الإنتاج والتوزيع وبعض المتعاقدين مع المستشفى، إضافة إلي عدد من الموظفين السابقين بشركة الكهرباء، وجميعهم تم تقديم العلاج اللازم لهم.

وكان العمل بمستشفى حميات الإسماعيلية، قد بدأ مع بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا، تلاها العمل بمستشفيات جامعة قناة السويس، ثم مستشفى كهرباء الإسماعيلية، وأخيراً مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي.

وسُجلت محافظة الإسماعيلية ضمن أقل المحافظات إصابة علي مستوى جمهورية، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن عدد الاصابات انخفض بشكل تدريجي علي مدار الأيام الماضية.

وكانت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، قد زارت محافظة الإسماعيلية الأحد الماضي، وشهدت منح أول الفرق الطبية لقاح كورونا بالمستشفيات.