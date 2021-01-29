سلالات كورونا المتحورة تخلق تضاربا حول فعالية اللقاحات: مقاومة

حالة من التضارب تعيشها السلطات الصحية في العالم، في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، وسلالاته المتحورة، تزامنا مع انطلاق حملات التطعيم ضد الفيروس التاجي؛ إذ رصدت الولايات المتحدة الأمريكية أول إصابتين بالسلالة المتحورة المكتشفة في جنوب أفريقيا، وقال مسئولو الصحة في البلاد إن تلك السلالة «مقاومة نوعا ما» للقاحات الحالية المضادة للمرض، ما يشكل تحديا أمام جهود احتواء «كوفيد -19».

وعلى الجانب الآخر، قالت المفوضية الأوروبية، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قادرة على التعامل مع تحوراته.

جاء ذلك في الوقت الذي تعاني فيه دول الاتحاد الأوروبي من تعثر حملات التطعيم؛ بسبب عدم قدرة شركات اللقاحات على تسليم الشحنات في المواعيد المقررة، منهم شركة «أسترازينيكا» التي قالت: إنها لن تستطيع تسليم سوى ربع الجرعات المتفق عليها خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام.

بينما أوصت اللجنة الألمانية للتلقيح، بمنع اللقاح للمسنين فوق الـ65 عاما، قائلة: «لقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19 موصى به حاليا فقط للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما».

ومع تسجيل حالات وفاة لمسنين بعد تلقيهم أول جرعة من لقاح «فايزر»، نفت وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي، وجود علاقة بين اللقاح وحالات الوفاة، قائلة: إن «الحالات المرتبطة بأشخاص تتجاوز أعمارهم 65 عاما، بدأ تطور أمراض يعانون منها أساسا التفسير المنطقي للوفاة، ولا تثير الحالات أي قلق بشأن السلامة».

وأعلنت المجر أنها بصدد شراء جرعات من اللقاح الصيني «سينوفارم»، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء فيكتور أوربان، بحسب ما نشرته شبكة «يورونيوز».

وأوضحت كبيرة مسؤولي الصحة في البلاد سيسيليا مولر، أن المعهد الوطني للصيدلة والتغذية وافق على استخدام لقاح سينوفارم، وبذلك ستكون أول دولة أوروبية تجيز اللقاح الصيني.