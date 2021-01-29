«صحة الإسماعيلية» تواصل حقن الأطقم الطبية بلقاح كورونا

قالت مصادر طبية بمديرية الصحة بالإسماعيلة: إن تسجيل الفرق الطبية بمستشفيات أبو خليفة وحميات الإسماعيلية تسير بشكل طبيعي إلى الآن.

وأكدت المصادر، أنه تم الانتهاء من منح أول 100 شخص من العاملين ضمن الفريق الطبي بمستشفى أبو خليفة للقاح، إضافة إلى تسجيل عدد من المسعفين بمرفق أسعاف الإسماعيلية، كما تم منح بعضهم اللقاح بالفعل على مدار الأيام الماضية إضافة إلى بعض الإداريين وأفراد الأمن بالمستشفيات.

وعن الحالات المصابة بفيروس كورونا، قال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم تدشين خط ساخن لأهالي المرضى بفيروس كورونا بمستشفي الحميات، للرد على استفساراتهم عن الحالة الصحية لذويهم من المصابين.

وقال حطب، إنه استجابة لأهالي مصابي فيروس كورونا والخاضعين للعزل الطبي بمستشفي حميات الإسماعيلية، لرغبتهم في الاطمئنان على ذويهم المصابين. موضحًا أنه بسبب منع الزيارات تم تدشين رقم خط ساخن المستشفي لمدة ساعتين من الساعة 5 وحتي 7مساء، لمن يوجد له حالة عزل حتى يتمكن من الاطمئنان ومتابعة الحالة الصحية للمرضى على الرقم 01020719991.

وقال الدكتور محمد حسن، مدير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية، إن المستشفى سجل أكثر من 100 شخص من العاملين به، حصلوا علي اللقاح.

وأضاف، أن جود اللقاح في المستشفى، كأول مكان بمصر، هو تكريم للأطباء والفريق الطبي على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية.

وتابع حسن، أن معظم الفرق الطبية هي التي عملت في المستشفى خلال جائحة كورونا الأولى، وكانت خط الدفاع الأول ضد الفيروس وانتشاره.

وسُجلت محافظة الإسماعيلية ضمن أقل المحافظات إصابة علي مستوى جمهورية، فيما أشارت مصادر طبية الي أن عدد الاصابات انخفض بشكل تدريجي علي مدار الأيام الماضية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان مستشفى أبو خليفة لتكون أول مستشفى يتم توفير مصل فيروس كورونا بها للفريق الطبي بالمستشفى.