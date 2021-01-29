أحمد السقا يستقبل عزاء محمد الصغير في منزله بأكتوبر اليوم

يستقبل النجم أحمد السقا، عزاء حماه خبير التجميل محمد الصغير، في منزله بمدينة 6 أكتوبر، بعد صلاة المغرب اليوم الجمعة وغدا السبت.

ودفن السقا حماه بنفسه في مقابر العائلة بكلية البنات منذ قليل، وحضر لوداعه أمير كرارة، ماجدة زكي، إلهام شاهين، محمد الشقنقيري، شريف نور الدين.

واعتذر السقا للمصورين بعد الاعتداء عليهم من قبل محمد حسن مدير أعماله، ونعى عدد من الفنانين الراحل، ومنهم عمرو دياب، يسرا، أحمد حلمي، هاني رمزي وغيرهم.