أحمد السقا ينهار باكيا بعد دفن جثمان محمد الصغير «صورة»

دخل الفنان أحمد السقا في نوبة بكاء شديد، عقب انتهائه من دفن جثمان خبير التجميل محمد الصغير، والد زوجته الإعلامية مها الصغير، داخل مقابر الأسرة.

ولم يتمالك أحمد السقا دموعه التي كتمها، في أثناء صلاة الجنازة ومراسم الدفن؛ إذ انفجر من البكاء في أثناء مغادرته للمقابر، وحرص المنتج والفنان عماد زيادة على الشد من أزره في مصابه الجلل.

وغيب الموت خبير التجميل محمد الصغير، صباح اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل أحد مستشفيات القاهرة.