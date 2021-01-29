محافظ مطروح يتابع مشروع تطوير 12 عمارة سكنية بتكلفة 120 مليون جنيه

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ترافقه النائبة سحر عيد، عضو مجلس النواب، والعميد حاتم السبع، السكرتير المساعد، والمهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان والعميد محمد القاضي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، أعمال المرحلة الثانية لتطوير 12 عمارة في حي الزهور بالكيلو 4، ضمن تطوير 37 عمارة من تنفيذ وإشراف مديرية الإسكان بمطروح، والشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، وبتمويل البنك الأهلي بنحو 120 مليون جنيه.

وقال خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء اليوم الجمعة، على هامش زيارته الميدانية للمشروع، إنه يُجرى حاليا إعادة ترميم للعمارات السكنية وتحويل كابلات الكهرباء من هوائية إلى أرضية بالإضافة إلى عمل موقع إنتظار للسيارات بشارع الشهر العقاري.

وأضاف أن جارى توسعة شارع الإذاعة وإزدواجه فى الكيلو 4 وعمل ميدان بنافورة لمدخل الشارع مع تسير الحركة المرورية، موجها بالإسراع في إنهاء الأعمال مع مراعاة مستوى ومنسوب ميل الشارع مع الشوارع الأخرى، ومراجعة موقف الشوارع الجانبية ومدى إمكانية رصفها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإنهاء أعمالها.

وتابع أعمال إنشاء مسجد جديد بعمارات الكيلو 4 الجديدة بحري الطريق، الذي يقام على مساحة 200 متر، مع إزالة عدد من الأكشاك القديمة بجانب العمارات وبحث الإستفادة من المبنى المقام، كما تفقد أعمال إنشاء المبنى الخدمى والتجارى الجديد بين عمارات الكيلو 4 الجديدة والمكون من دور أرضى يشمل إنشاء 28 محل تجارى مساحة 32 م2 للمحل الواحد، وإقامة 2 كافتيريا على مساحة 80 م2، والدور الأول من 15 مكتب على مساحة 64 م2، والدور الثانى والثالث بعدد 24 وحدة سكنية بمسطح يبدأ من 54 م2 حتى 96م2 لخدمة أهالي المنطقة السكنية.

ووجه شعيب، الجهات المسؤولة بمراعاة أماكن انتظار السيارات مع الإعلان عن مكونات المبنى الخدمي التجاري وموقع التقدم، لاستغلال المحلات المنشأة من خلال مديرية الإسكان عبر الإنترنت، وجهود الإسراع في تنفيذ الأعمال، كما تابع أعمال هدم وإعادة إنشاء العمارة رقم 1 بمنطقة الكيلو 7 والتي تضم 40 وحدة سكنية، التي تم إخلائها عقب انهيار جزء منها لإعادة بناء عمارتين سكنيتين للأهالي، تنفذهما الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، وتفقد شارع الإمام مالك لمتابعة أعمال التسوية وتمهيد الشارع والشوارع الجانبية المتفرعة منه عن طريق الجليدر،وفتح الشوارع وتوسعتها مشيدا بتنفيذ الأعمال لتيسير على المواطنين وحركة السير بالشارع.