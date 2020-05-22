تطوير 30 منزلا وربط 4 تجمعات سكنية ضمن "حياة كريمة" بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار الأعمال والمشروعات التنموية بالمحافظة، رغم الظروف الحالية وجهود الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى الإسراع في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في 5 قرى.

وقال "شعيب"، اليوم الجمعة، إنه يجرى تنفيذ أعمال في قطاعات بقرية سيدى شبيب بمركز الضبعة، لتوفير خدمات للأهالي.

وأوضح المحافظ الموافقة على إنشاء سور للملعب الخماسي المنجل نجيل صناعي بالقرية، ورفع كفاءة مركز شباب حسنبك، وإنشاء ثلاثة فصول إعدادي بمدرسة سيدي شبيب، وخزان إضافي لجمع مياه الأمطار، بجانب رفع كفاءة الوحدة المحلية للقرية.

وأوضح المهندس حسين السنيني منسق مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمطروح، الانتهاء من إعادة تطوير وتجديد 30 منزل بقرية سيدي شبيب، ورصف وتطوير عدد من الشوارع وطرق الربط بين القرية والتجمعات التابعة بطول 7.700 كيلومترًا، ومنها مدخل القرية بطول 1.5كيلو مترًا بعدد من المناطق، إضافة إلى ربط تجمعات العراوة والجرارة 550 مترًا، وربط القرية بتجمع أبو حليقة، بمسافه 4.3 كيلو مترًا.

وأشار إلى إنشاء 8 خزانات لتجميع مياه الأمطار، وتطوير مركز شباب سيدي شبيب، وإنشاء خزان للوحدة الصحية للقرية، إضافة إلى تطوير الوحدة المحلية للقرية.