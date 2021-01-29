بدراوي عن أهمية المجلس المحلي: أعضاؤه لهم نفس دور النائب بالبرلمان

قال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إن شباب الحزب هم سر استمراره لأكثر من 100 عام كما أنهم من أعادوه للحياة السياسية، لذلك فهم الأمل، مضيفا أن قانون المحليات المقبل الذي اطلع عليه خلال عمله كنائب بالمجلس الماضي مهم جدًا خصوصا أنه ينص على أن دور عضو المجلس المحلي هو نفس دور عضو مجلس النواب، ما يقوي من دوره ويعطه الفرصة لحل مشاكل المواطنين بشكل مباشر.

وأشاد بدراوي بمبادرة المحليات لشباب الوفد، والتي دشنها محمد فؤاد سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب بالحزب والتي تهدف إلى وضع استراتيجية وآليات تدعم منافسة شباب الحزب على أكبر عدد مقاعد على مستوى الجمهورية، مقترحا أن تكون لقاءات هذه المبادرة في كل محافظات الجمهورية حتى يحدث حراك بين شباب الحزب وغيرهم.

جمال شحاتة: شباب الوفد هم عصب الحياة السياسية

وقال جمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، إن الحزب حرص على عقد اجتماع اللجنة النوعية للشباب من أجل وضع استراتيجية وآليات عمل تطبق خلال الفترة القادمة لخوض شباب الوفد انتخابات المحليات في وقت يملك فيه شباب الوفد القدرة على ذلك نظرا لأنهم نشأوا داخل مدرسة الحزب التي تعتمد على دعم الدولة المصرية وتحقيق الأفضل للمواطن عبر تاريخها.

وأضاف شحاتة خلال الاجتماع، أن شباب الوفد هم عصب الحزب وليس فقط الحزب وإنما أيضا الحياة السياسية وذلك نصح الشباب بالاهتمام بالعمل الميداني خلال الفترة المقبلة والاهتمام بالقواعد الشعبية لجذب عضويات أكثر للحزب من خلال العمل المجتمعي والسياسي المنضبط، مطالبا شباب الوفد بالعمل من هذه اللحظة للاستعداد لخوض انتخابات المجالس المحلية وإلى أهمية حضور الاجتماعات واللقاءات المقررة خلال الفترة القادمة والتي تختص بمناقشة خطط الحزب لخوض انتخابات المحليات.