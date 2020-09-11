أبو شقة: هدم حزب الوفد يعني هدم الدولة المصرية

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه لن يقبل في انتخابات مجلس النواب القادمة أقل من 40 مقعدا في القائمة بجانب التنسيق على الفردي.

وأوضح أبو شقة على هامش افتتاح قاعة اجتماعات الحزب اليوم، أن الجميع يشاهد الشخصيات التي تأتي لحزب الوفد لتخوض الانتخابات بالنظام الفردي وجميعها شخصيات يعرفها الجميع.

وأشار أبو شقة إلى وجود مخطط لتصدير مشهد للخارج والهدف منه هدم حزب الوفد، وفي حقيقة الأمر هدم حزب الوفد يعني هدم الدولة المصرية لأنه يمثل المعارضة الوطنية والتي تعد جزءا من نظام أي دولة ونشر الشائعات في هذا الأمر مخطط له لذلك لم نسمح بهدم حزب الوفد.

وأضاف أبو شقة أنه لم يعرف أي اسم حتى الآن من الأسماء التي ستضمها قائمة انتخابات مجلس النواب حتى اسم ابنته، مؤكدًا أنه يعمل من أجل الوفد ورفض مناصب كثيرة ولكن قبل منصب رئاسة الوفد من أجل الوفد ومن أجل حبه للوفديين.