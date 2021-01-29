أحد المتضررين من حريق التوفيقية: انتشر بسرعة كبيرة واستمر 5 ساعات

حريق هائل شب في أحد مخازن قطع غيار السيارات بشارع التوفيقية بمنطقة رمسيس، وتبين نشوب حريق في الطابق الأرضي من عقار يستخدم كمخزن لقطع غيار السيارات، وقامت القوات بفرض كردون أمني حول العقار، وجرى التعامل مع الحريق قبل امتداد النيران لباقي طوابق العقار والعقارات المجاورة.

على إثر ذلك الحادث أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عن تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التي نشب بها الحريق وأحدث خسائر بها، وذلك بعدما تسبب ذلك الحريق الهائل في تدمير 22 محلًا، وحاولت قوات الحماية المدنية إيقاف تسلسل الحريق واشتعال الحرائق في المحلات تباعًا.

محمد عبدالسلام شاب ثلاثيني، يعمل في أحد محلات قطع غيار السيارات في منطقة التوفيقة، يروي لـ«الوطن»، أن الحريق بدأ بخروج أدخنة بسيطة حاول الجميع تتبع مصدرها، وظلت تزداد حتى ظهرت النيران وبدأت تنتقل من محل لآخر بصورة.

أسباب عديدة لاشتعال النيران بسرعة كبيرة، أوضحها «عبدالسلام»، من بينها أن أغلب مواد السيارات قابلة للاشتعال، بالإضافة إلى الأدوات التخزينية من كارتون وأوراق وغيرها، بالإضافة إلى أن المحلات متلاصقة ببعضها البعض مما تسبب في انتقال النيران بسرعة.

في دقائق قليلة وصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، واستمرت محاولة السيطرة عليها أكثر من 5 ساعات، وشارك عدد من أصحاب المحلات والعاملين في عملية الإطفاء، وأصيب بعضهم في حالة اختناق أو حروق بسيطة، وفقا لحديث الشاب الثلاثيني.

الحريق نتج عنه تدمير العديد من المحلات بالضائع التي كانت فيها، «المحلات فيها بضاعة بالألاف، والخسائر لا حصر لها حتى الأن، وده أكل عيش مين هيتحمل كل الخراب ده»، حسبما أوضح «عبدالسلام».