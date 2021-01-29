محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق التوفيقية ويشكل لجنة هندسية لفحص العقارات

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، موقع الحريق الذي اندلع صباح اليوم بمنطقة سوق التوفيقية، يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الغربية ومسئولي حي الأزبكية.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التى نشب بها الحريق لبيان مدى تأثرها.

وتلقت غرفة العمليات المركزية، بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بالعقارين 14 و16 بشارع التوفيقية من شارع البورصة بحي الأزبكية، وعلى الفور انتقل مسئولوا الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحي، لمكان الحادث، وتبين أن الحريق اندلع بالعقارين أحدهم خالي من السكان، والآخر به عدد من المحلات، ثم انتقل إلى العقار رقم 10 المقابل، وأسفر الحريق عن خسائر بـ٢٢ محلا تقريبًا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة 13 سيارة إطفاء وعربتين خزان من إطفاء الحريق دون مصابين.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.