محافظ أسوان: تحسين أوضاع 900 ألف مواطن وتطوير 68 قرية في «حياة كريمة»

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه تم العمل في 11 قرية بالمحافظة، في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم الانتهاء منهم بنسبة 100%، موضحا: «ده المطلوب إننا نقعد مع الناس، نشوف احتياجاتها إيه، في كل القطاعات».

تطوير مركزين في محافظة أسوان

وأضاف «عطية» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أن المرحلة الأولى كانت تكلفتها 382 مليون جنيه، وفي المبادرة الرئاسية التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، فإنها تضم مركزين من محافظة أسوان من أكبر المراكز كثافة، ويمثلون ثلثي سكان المحافظة، ويعيش بهما 900 ألف مواطن.

تطوير 68 قرية و321 تجمعا ريفيا

وتابع محافظ أسوان، أنه يتم العمل في هذه المرحلة على 68 قرية، و321 تجمعا ريفيا، و62 منطقة سكنية، سوف يتحولون إلى ريف حضاري يليق بالمواطنين، وقبل العمل عليهم تم عمل 10 جلسات استماع للمواطنين، من أجل حصر مطالبهم، إضافة إلى المطالب الموجودة على أرض الواقع، مثل المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والتكلفة ستكون في حدود 5 مليارات جنيه قابلة للزيادة.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع نطاق مشروع «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في 50 مركزا ومدينة، يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأولى بالرعاية، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من الحصول على كل الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تعظيم التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي لتحسن مؤشرات التنمية المستدامة.

ويتم العمل فى الوقت الراهن على مرحلة إعداد المخططات والموازنات التقديرية الخاصة بـ50 مركزًا، لافتًا إلى أن تدخلات التضامن تتمثل فى التمكين الاقتصادي، وإدماجهم في سوق العمل، وتعزيز المظلة الحماية الاجتماعية.