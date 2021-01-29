تنفيذ 20 مشروع بنية تحتية بقرية «الخرطوم» بالبحيرة ضمن «حياة كريمة»

قال المهندس أسامة داوود، رئيس مجلس مركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة، إنه جرى ترشيح قرية «الخرطوم» لكي تكون ضمن القرى التي تستهدفها مبادرة «حياة كريمة»، التي تنقل اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري في الكفور والنجوع، كما أنها تنقل رسالة عظيمة، وهي قوة الدولة ورصد احتياجات المواطنين في النجوع.

وأضاف رئيس مجلس مركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة، خلال لقاء ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أنه فور ترشيح القرية جرى إعداد دراسة عاجلة ومستفيضة عن احتياجاتها، ودرست هذه الاحتياجات لجان فنية مُشكلة لتحديد المشروعات، ثم جرى عقد الاجتماعات التنسيقية لوضع خطة العمل وآلية التنفيذ وجدول زمني لها، وأصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة توجيهاته بسرعة التنفيذ.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ عدد من المشروعات الأساسية في القرية، تبعها إضافة مشروعات أخرى بعد زيارة المحافظ للقرية أضيفت مشروعات أخرى، ليكون إجمالي ما تم تنفيذه 20 مشروعا، وغطت جميع القطاعات المرفقية والخدمية التي تحتاجها على رأسها مشروعات مياه الشرب.

وأوضح أن ملف التعليم شمل على 3 مشروعات بالقرية، وهي إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي، مكونة من 11 فصلا، بناء على رغبة المواطنين، ورفع كفاءة مدرسة «شيرين عامر» الابتدائية، وإنشاء ملعب «أكليرك» داخل المدرسة الجديدة.

وبالنسبة للطرق، جرى تطوير الطريق الواصل بين القرية ومدينة بدر، وبعتبر المنفذ الرئيسي للمدينة للطريق الصحراوي، حيث جرى رصفه وتوسعته ورفع كفاءته وإنارته على مرحلتين، الأولى بطول 7 كم، كما جرى تنفيذ 4 مشروعات في قطاع الكهرباء، منها إحلال وتجديد شبكة الكهرباء في عموم القرية، ومد المنطقة الغربية بالشبكة، ودعم القرية بمحول إضافي وتحويل خط الجهد المتوسط المار بمحيط القرية من هوائي لأرضي بطول 900 كم، ونقل 12 عامود جهد متوسط من الطريق حفاظا على حياة المواطنين.