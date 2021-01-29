إزالة 56 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالغربية خلال نصف شهر (صور)

شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية، حملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من 16 يناير وحتى 29 يناير، أسفرت عن إزالة 56 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية بمساحة فدان و12 قيراطا و22 سهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وجاء ذلك إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم.

وفي التفاصيل، أزالت رئاسة مركز ومدينة طنطا 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة قيراطين و5 أسهم، وأزالت رئاسة مركز ومدينة المحلة 26 حالة تعدٍ علي مساحة 12 قيراطا و12سهما، كما قام مركز زفتي بإزالة عدد 5 حالات تعدٍ علي الأرض الزراعية على مساحة 6 قراريط و10 أسهم.

وفي ذات السياق، أزال مركز ومدينة قطور 15 حالة تعدٍ على مساحة 11 قيراطا و20 سهما، كما تم إزالة حالتي تعدٍ على مساحة قيراط و18 سهما بمركز ومدينة سمنود، وحالة تعدٍ على مساحة سهم بمركز ومدينة بسيون، و3 حالات تعدٍ على مساحة قيراطين و4 أسهم.

وأهابت محافظة الغربية بجميع المواطنين الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها بالبناء المخالف لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

بينما في استجابة سريعة لطلب أهالي قرية شبرا النملة، وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشكيل لجنة لمعاينة المجمع التنموي بقرية شبرا النملة ليكون بديلاً لمكتب بريد القرية، الذي يتم تطويره ضمن خطة تطوير شاملة لعدد 46 مكتب بريد على مستوى المحافظة.

يذكر أن محافظ الغربية قد وجه أيضا بتخصيص مدرسة اليوم الواحد بقرية شوبر لحين انتهاء تطوير مكتب بريد القرية، وذلك لتخفيف العبء على أهالي القرية وخاصةً كبار السن وأصحاب المعاشات.