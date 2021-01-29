العثومي يدعو الدول العربية لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع جيبوتي

في ختام فعاليات الزيارة إلى جمهورية جيبوتي، التقى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له، وزير الميزانية بجمهورية جيبوتي عبدالكريم أدن شيخ.

وأكد العسومي خلال اللقاء، دعم البرلمان العربي لاستراتيجية جمهورية جيبوتي التنموية، مشيداً بجهود الإصلاح الاقتصادي التي يقودها الرئيس إسماعيل عمر جيلة، وخططه الطموحة لتحويل جيبوتي إلى مركز لوجيستي هام فى شرق إفريقيا، ومركزاً للتجارة الدولية، كونها تمثل نقطة مهمة تربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية ومحطة مهمة في طريق الحرير البحري.

وأضاف العسومي أن البرلمان العربي يضع دعم الدول العربية الأقل نمواً، ومنها جمهورية جيبوتي، في مقدمة أولوياته، وسيعمل على حشد الجهود العربية والدولية المساندة لها، وذلك انطلاقاً من المسئولية القومية العربية في مساعدة هذه الدول والنهوض بمسيرتها التنموية في كافة المجالات.

ودعا رئيس البرلمان العربي الدول العربية إلى تكثيف مشاريعها الاستثمارية في جمهورية جيبوتي، خاصة في مشروعات البنية التحتية، كالموانئ التجارية المتخصصة والمطارات وشبكات الطرق، والطاقة، وغيرها من القطاعات الحيوية الجاذبة للاستثمار، مؤكداً أهمية إنشاء مجالس أعمال مشتركة مع جمهورية جيبوتي، وذلك لدفع علاقات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتنسيق مجالات التعاون الاقتصادي معها بشكل مؤسسي ومستدام.