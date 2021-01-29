والد «طفلي الدقهلية»: أتوجه لمستشفى الحسين الجامعي غدا لعلاجهما

قال محمد عبدالعظيم بدوي، والد «طفلي الدقهلية»، إنه بدأ رحلته مع علاج ابنه الأكبر منذ عام 2012 وحتى الآن، معتبرًا أن تنفس نجله «أحمد» بات طبيعيًا بعد إجراء العملية الجراحية، ولكن الفك السفلي مازال يواجه الضمور، ولا توجد به أسنان.

كانا طبيعيين وصولا لسن الـ3 سنوات

وأضاف «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الجمعة في مصر» والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن الطفلين كانا طبيعيين وصولا لسن الـ3 سنوات، ولكن وبعد ذلك تحول الأمر لديهم، موضحًا أن ذلك ليس سببه زواج الأقارب كما أشاع البعض.

أتمنى علاجهما على يد طبيب جيد

وأوضح أن كل ما يطمح إليه هو علاجهم على يد طبيب يعلم جيدا كيفية التعامل مع مثل تلك الحالات، حيث أن إحدى العمليات التي أجريت على أحدهما كانت مفاجأة، ودخل الطفل لغرفة العمليات مدة 9 ساعات: «كنت بره مش عارف إيه اللي بيحصل، وحاجات بعد العملية ظهرت في وجهه والدكتور شال العظام منه».

وأكد «بدوي»، أنه سيذهب غدًا بصحبه الطفلين إلى مستشفي الحسين الجامعي، بعدما استجاب لهم مجلس الوزراء وتواصل مع الأسرة لعلاج الطفلين ومساعدتهما في حل الأزمة، حيث أنه وحتى الآن لم يستطع أحد تشخيص مرضهما أو سببه.

وأشار، إلى أن نجليه دائمًا ما يعانوا وقائع تنمر عليهما من قبل بعض الجيران وزملائهما في الشارع: «يوسف بكى بعدما قامت سيدة بشد جلد وجهة، وقالت له أخلع الماسك اللي أنت لابسه».

وتابع ولي أمر الطفلين: «بقدم الشكر لـ«جريدة الوطن» لما قدمته من حمله لإنقاذ الطفلين في الدقهلية، والتي لاقت استجابة من مجلس الوزراء».