ربة منزل تحاول الانتحار وطالبة تتناول حبة الغلة في الدقهلية

أقدمت ربة منزل على إلقاء نفسها من نافذة شقتها في الطابق الثالث بمدينة المنصورة، ما أدى إلى إصابتها بكسور متفرقة، إثر محاولتها الانتحار، فيما أصيبت طالبة بالتسمم، في دائرة مركز ميت غمر، نتيجة تناول قرص سام من الحبوب المستخدمة في حفظ الغلال.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بقيام ربة منزل بإلقاء نفسها من نافذة منزلها الكائن بمنطقة «سيدي عبد القادر» دائرة القسم.

انتقل على الفور ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام «سماح ع. أ. »، 42 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، بإلقاء نفسها من نافذة مسقط الشقة سكنها في الطابق الثالث، حيث سقطت على سقف منور الطابق الثاني، مما أدى إلى إصابتها بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، و تم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي في حالة سيئة.

وبسؤال والدها، 69 سنة، خطاط، ومقيم بذات العنوان، في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وأضاف أن ابنته تعاني من مرض نفسي، وخضعت للعلاج لفترة بمستشفى «العزيزية» للأمراض النفسية بمحافظة الشرقية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1051 لسنة 2021 إداري قسم أول المنصورة، ويجري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي حادث آخر، تبلغ لمركز شرطة ميت غمر، من المستشفى العام، بوصول المدعوة «هالة م. أ.»، 18 سنة، طالبة، ومقيمة بقرية «ميت أبو خالد» دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء شديد، ادعاء تناول مادة سامة.

بإنتقال الضباط والفحص وسؤال كل من والدها «م. أ.»، 37 سنة عامل، ووالدتها «حنان أ. أ.»، 36 سنة، ربة منزل، يقيمان بذات القرية، في محضر الشرطة، قررا بحدوث إصابة ابنتهما نتيجة تناولها الطعام، عقب قيامها بوضع أقراص كيماوية لحفظ الغلال دون غسل يدها، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 880 لسنة 2021 إداري مركز ميت غمر، ويجري استكمال الفحص للعرض على النيابة العامة.