نجوم الفن يرثون محمد الصغير.. «الصدق والجدعنة» صفات أجمع الكل عليها

تحولت صفحات السوشيال ميديا الخاصية بالفنانين لدفتر عزاء ورثاء خبيرالتجميل الراحل محمد الصغير، والذي توفى صباح اليوم بعد معاناه إستمرت لعدة أسابيع مع فيروس كورونا.

نادية الجندي: صديق وأخ.. عشره جميلة

نعت الفنانة نادية الجندي خبير التجميل محمد الصغير عبر حسابها الخاص بـ «انستجرام»، قائلة: «ببالغ من الحزن والأسي بنعي الصديق العزيز محمد الصغير ربنا يرحمه يارب، من أهم مصففي الشعر في مصر والعالم العربي، كان إنسان جميل صديق وأخ وعشرة جميلة حبيبنا كلنا».

وأضافت «خالص التعازي لأسرتة وأهله ولكل العاملين معه وزوجتة السيدة ملكة العلايلي وأولاده، وحبيبتي مها الصغير ربنا يصبركم جميعًا علي فراقه وبعزي زوجها الصديق العزيز أحمد السقا، سائلين المولى أن يتغمده برحمته الواسعة ربنا يرحمه نسألكم الدعاء».

زينة: أبويا التاني

كما نعته الفنانه زينه عبر حسابها الخاص بـ «انستجرام»قائلة : «إن لله وإن إليه راجعون اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك، واغفر لهم ووسع لهم قبورهم واجمعنا بهم بجناتك، واجبر قلوبنا بعدهم أبويا اتوفي الجمعه وهو بيصلي الله يرحمه، وأستاذ محمد الصغير: أبويا التاني يوم الجمعه اللهم اجمعنا بيهم علي خير، حزينة اوي ..ربنا يصبر أسرتك ومها ومصطفي ويصبرنا علي فراقك، الله يرحمك يا طيب».

مني زكي...انسان مايختلفش عليه اتنين

ونعته الفنانة منى زكي قائلة: «ان لله وان إليه راجعون، الله يرحم محمد الصغير ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، كان إنسان لا يختلف عليه اتنين في كرمه وقلبه الأبيض وحبه للاخرين... يارب صبر أولاده وأهله .. ادعو له بالرحمه والمغفره».

ايتن عامر ...رحل الخلوق المهذب

فيما نعته الفنانه ايتن عامر عبر حسابها الخاص بـ «انستجرام» قائلة: «اللهم ارحمة و اغفر له و اكرم نزله و ثبته عند السؤال، الخلوق الكريم المهذب محمد الصغير فى ذمة الله».

ريهام سعيد...مثال للرجل العصامي

وقالت عنه الإعلاميه ريهام سعيد: «الله يرحمك يا محمد، أطيب قلب مثال للراجل العصامي المجتهد الذوق والأخلاق كلها فيك، يارب يثبتك عند السؤال يا رب».

حنان مطاوع.. الخلوق المعطاء

فيما عته الفنانة حنان مطاوع عبر حسابها الخاص بـ «انستجرام» قائلة: «الانسان الخلوق المعطاء صاحب الابتسامة الدائمة، كريم الأخلاق، تعازى للزميل احمد السقا والزميلة مها الصغير و للاسرة الكريمة».

هند صبري ...أسطورة التجميل في الشرق الأوسط

ونعته الفنانة هند صبري عبر حسابها الخاص بـ «انستجرام» قائلة: «رحم الله محمد الصغير .. أسطورة التجميل في مصر والشرق الأوسط، الرجل العصامي، الطيب، الصديق، الأب الروحي للعديد من تلاميذه الذين تعلّموا منه فن المهنة، كان ودودًا هادئًا و إبتسامته دائمًا تحمل طيبة فطرية».

وأضاقت: «سنفتقدك يا غالي.. إنا لله و إنا اليه راجعون، يوم حزين. الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة، وربنا يصبّر أبنائه وعائلته الصغيرة والمهنية، خالص العزاء لصديقتي مها ووالدتها وزوجها أخي أحمد السقا وأبنائهما، و لمصطفى الصغير وحرمه، البقاء لله».

وتوفى خبير التجميل محمد الصغير، صباح اليوم الجمعة، داخل أحد مستشفيات القاهرة إثر إصابته بفيروس «كورونا» المستجد حيث مكث في المستشفي أكثر من اسبوعين علي جهاز التنفس الصناعي.