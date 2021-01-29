الرئيس الروسي يوقع قانون التصديق على اتفاق تمديد «ستارت 3»

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها «ستارت 3».

وقالت الرئاسة الروسية «الكرملين» في بيان لها، إن بوتين وقع على القانون الاتحادي بشأن التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها المؤرخة 8 أبريل 2010، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ووافق البرلمان الروسي «الدوما»، خلال جلسته، يوم الأربعاء الماضي، على اتفاق تمديد معاهدة «ستارت -3» مع الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات أخرى.

وقالت المذكرة التوضيحية للوثيقة، إنه تم التوصل في يناير 2021 إلى توافق مبدئي بين الأطراف على تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات.

وقدم بوتين في وقت سابق، إلى «مجلس الدوما» مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الموقعة في 8 أبريل 2010، التي تنتهي في 5 فبراير المقبل.

وفي سياق آخر، أعلن «البيت الأبيض»، اليوم، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعا في محادثته الهاتفية مع بوتين، إلى الإفراج عن المعارض أليكسي نافالني.

من جانبه، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم، أن إدارة بايدن سترسل فريقا إلى العاصمة الأفغانية «كابول» لبحث مساعي إحلال السلام في أفغانستان.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أعلنت في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية الجديدة رأت أنه من الصعب التسوية في أفغانستان عبر التفاوض مع حركة «طالبان»، دون التزام الحركة بتعهداتها في اتفاق العام الماضي بنبذ الإرهاب ووقف الهجمات على قوات الأمن الأفغانية.

من جانبها، ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، اليوم، أن بايدن يواجه، بعد مضي أيام قليلة على بدء فترة رئاسته الأولى للبلاد، المزيد من الإحباطات والمآزق رغم أنه يعمل على استرضاء شعبه بشكل كبير.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير، إن الرئيس الأمريكي، وقع على أحدث سلسلة من أوامرة التنفيذية، أكد بها على الضرورة الملحة لتمرير خطته التحفيزية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بقيمة 1.9 تريليون دولار، والتي لا يزال مصيرها عالقًا في الكونجرس.

وأضافت «فاينانشيال تايمز»، أن بايدن يتعرض في حقيقة الأمر لضغط هائل لتسريع طرح التطعيمات الخاصة بمواجهة كورونا حتى بما يتجاوز الهدف المتمثل في إعطاء 100 مليون جرعة في أول 100 يوم، قبل انتشار تحورات المرض بشكل أكبر.

ولا تزال الحزمة المالية عالقة في مأزق سياسي داخل أروقة الكونجرس، مع عدم وجود حل سهل أو تسوية تلوح في الأفق.

من جانبه، حمل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد تأجيل إطلاق مركب فضائي لشركته «سبيس إكس»، إدارة «الطيران الفيدرالية الأمريكية» المسؤولية عن تقويض خطط تنفيذ رحلة مأهولة إلى كوكب المريخ، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.