8 معلومات عن «ستارت 3».. نصت على خفض الصواريخ البالستية في الغواصات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، على قانون التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة بين موسكو وواشنطن بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها المعروفة باسم «ستارت 3» المؤرخة بتاريخ 8 أبريل 2010.

وقال «الكرملين» الروسي، في بيان، إن الرئيس الروسي، وقع على القانون الاتحادي بشأن التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها ، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت في وقت سابق، إن تمديد المعاهدة لـ 5 سنوات سيسهم في تحقيق النجاح في هذا المجال.

من جانبه، أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان أن تمديد المعاهدة، هو بداية فقط للمفاوضات مع موسكو.

وقال ساليفان، خلال ندوة لمعهد السلام بواشنطن عبر الانترنت، إنه من المهم جدا تسوية قضية الاستقرار الاستراتيجي بين الدولتين النوويتين الكبريين.

ونرصد أبرز المعلومات عن معاهدة تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية «ستارت 3»:

- المعاهدة دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2011.

- تعتبر معاهدة «ستارت-3» الوحيدة بين موسكو وواشنطن للحد من الأسلحة النووية.

-وضعت المعاهدة حدودا ومستويات محدودة للأسلحة الهجومية الاستراتيجية، كما وضعت أحكاما لتغطية ونشر وتفتيش وتحويل وإزالة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

-نصت المعاهدة على تدابير بناء الثقة وتبادل المعلومات واستخدام الوسائل التقنية الوطنية للمراقبة والتعاون مع بلدان ثالثة.

- المعاهدة تقضي بأن تقلص كل من البلدين ترساناتهما النووية بحيث لا يتجاوز مجمل عدد أسلحة كل طرف، 700 صاروخ باليستي عابر للقارات بعد 7 سنوات

- نصت «ستارت 3» على ألا تزيد عدد الرؤوس القتالية عن 1550 رأسا كما لا يتجاوز كل طرف عدد 800 منصة إطلاق ثابتة وغير ثابتة.

- نصت المعاهدة على خفض الصواريخ البالستية التي تحملها الغواصات والقاذفات الثقيلة.

-كان من المقرر انتهاء المعاهدة في 5 من فبراير المقبل.