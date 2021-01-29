مصادر: مفاجأة في نِسَب التعافي ببيان "الصحة" بشأن فيروس كورونا

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان عن مفاجأة في البيان اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا والمقرر صدروه بعد قليل في بيان من وزارة الصحة والسكان، وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك استمرارًا في انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد، وارتفاع كبير في معدلات الشفاء من الفيروس تتجاوز 78.5%.

مصر تجاوزت ذروة الموجة الثانية

وأضافت المصادر أن مصر تجاوزت ذروة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، لافتة إلى ضرورة استمرار المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس وحدوث انتكاسة، والعودة لارتفاع المنحنى الوبائي.

وأكدت المصادر أن التطعيم بلقاح فيروس كورونا لن يكون الحل السحري للوقاية من فيروس كورونا بقدر الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامات والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم المصافحة عند اللقاء والبعد عن حضور المناسبات.

ما حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة لفيروس كورونا؟

وعن الموجة الثالثة لفيروس كورونا، أشارت المصادر إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالموجة الثالثة أو الرابعة، والأمر كله يتعلق بأعداد المصابين ومدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وفي حال عدم الالتزام نعود مرة أخرى لزيادة الأعداد.

وقالت الوزارة إنه وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، كما تستمر الوزارة في رفع استعداداتها بجميع مستشفياتها بمحافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وقامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، فضلاً عن تطبيق "صحة مصر" المزود بأكثر من لغة لتلقي كل استفسارات المواطنين الخاصة بمستجدات الفيروس.

كما خصصت الوزارة أكثر من 800 مقعد على الخط الساخن 105 لتلقي طلبات واستفسارات المواطنين لتزويدهم بالمعلومات الصحيحة الخاصة بالفيروس، وعدم إثارة الرعب وتهدئتهم من الخوف المنتشر حول الفيروس.