الصحة: محدش هياخد الجرعة الأولى من اللقاح إلا والتانية متوفرة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن زيارة الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان إلى لبنان، أمس، تأتي في إطار سعي الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم كافة أوجه الدعم للبنان، حيث إن العلاقات بين مصر ولبنان قوية وتستمر منذ سنوات طويلة.

الوزيرة رافقتها 3 طائرات عسكرية

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الجمعة في مصر» والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن الوزيرة رافقتها 3 طائرات عسكرية تحمل شحنات من الأجهزة الطبية والأدوية وألبان الأطفال، كما سلمت الوزيرة شحنة ثالثة تضم 7.6 طن جهاز طبي من جامعة الدول العربية كمعونة إلى لبنان.

لبنان الآن تواجه ذروة جائحة كورونا

وأوضح أن لبنان الآن تواجه ذروة جائحة كورونا، ولذلك هي بحاجة إلى الكثير من الشحنات الطبية وبروتوكولات العلاج مثل التي أرسلتها لها مصر، كما أن مصر دائما ما تساند كل دول العالم التي تحتاج للدعم، كما حملت الوزيرة رسالة تضامن من الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي إلى لبنان شعبا وحكومة، حتى توجه رئيس حكومة لبنان بالشكر لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي.

مجاهد: محدش هياخد الجرعة الأولى من اللقاح إلا وإحنا متأكدين إن التانية موجودة

وبالنسبة للقاحات كورونا في مصر، أكد أنه 1315 فردا من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في 22 مستشفى من مستشفيات العزل والحميات على مستوى الجمهورية، حيث سجلت المستشفيات رغبة الأطقم الطبية لديها في الحصول على اللقاح كورونا: «محدش هياخد الجرعة الأولى من اللقاح إلا وإحنا متأكدين إن الجرعة الثانية له موجودة».

وأشار إلى أن دور الوزارة تقديم التوعية وطمأنه الأطقم الطبية والمواطنين على مأمونية اللقاح وفعاليته، كما تناشد الوزارة الأطقم الطبية في الحصول على اللقاح للحفاظ على أرواحهم وذويهم.

وتابع: «الحصول على اللقاح بيحمي ولكن ليس مدى الحياة، ويعطي مناعة لمدة 6 أشهر، واللي ياخد اللقاح بيعمل مسحاته ويطمن على نفسه قبل ما يسافر لأن المسحة شرط تضعه الدول لدخول مواطني دول أخرى إلى أراضيها».