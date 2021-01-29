عضو عليا الوفد: اجتماع اليوم لبحث الاستعداد لانتخابات المحليات

شهد حزب الوفد، اليوم، اجتماع اللجنة النوعية للشباب، مع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الحزب بالمحافظات، بعد أنباء تفيد بأن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب الحالي، وكيل مجلس الشيوخ، يعتزم تقديم استقالته من رئاسة حزب الوفد في 4 فبراير المقبل، ولم يتطرق الاجتماع المنعقد، لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات، برئاسة فؤاد بدراوي، للشأن الداخلي وتناول فقط خطة الحزب لخوض انتخابات المحليات والتي من المقرر أن يخوضها شباب الحزب بجlيع المحافظات.

تهامي: الاجتماع ليس له علاقة بالشأن الداخلي

وقال النائب الوفدي طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عضو مجلس الشيوخ، إن الاجتماع الذي يعد بداية سلسة من الاجتماعات واللقاءات الكبري للاستعداد لخوض انتخابات المحليات القادمة، ليس له علاقة بالشأن الداخلي للحزب ولكنه يأتي في هذا التوقيت من أجل الإعداد لانتخابات المحليات وذلك في ظل القانون الجديد لانتخابات المحليات والذي يتطلب مشاركة 13 ألف شاب على مستوى الجمهورية.

وقال «تهامي» إن الحزب مستمر في الاجتماعات واللقاءات التي من المقرر أن تتم بالتواصل الإلكتروني والعمل المنظم بالاتفاق مع شركة متخصصة في هذا الشأن، لإعداد كوادر حزبية قادرة على المنافسة وحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد في المجالس المحلية.

مصادر: أبو شقة قد يقدم استقالته في 4 فبراير

وقالت مصادر في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الحزب يواجه عدة أزمات بسبب انتخابات مجلس النواب، واختيار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وإن المستشار بهاء أبو شقة يواجه ضغطًا كبيرًا دفعته للتفكير في تقديم استقالته يوم 4 فبراير أي في نفس يوم انعقاد اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، والمقرر لها انتخاب المكتب التنفيذي للحزب.

وترأس الاجتماع المنعقد اليوم فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وخالد قنديل، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وطارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، ومحمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا.