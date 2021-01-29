الوفد يدشن مبادرة المحليات لشباب الحزب

أعلن محمد فؤاد، سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشباب بالحزب، تدشين مبادرة المحليات لشباب الوفد، كما أنه من المقرر وضع استراتيجية العمل طوال العامين المقبلين، مؤكدا أنه سيدعم جميع شباب الوفد في انتخابات المحليات ومن المقرر عمل سيرة ذاتية للجميع وقاعدة بيانات كاملة ودقيقة، مضيفا أنه يريد أن يضع في التاريخ أنه في عهده شهدت المحليات وجود أكبر عدد من شباب الوفد.

وأشار فؤاد، خلال اجتماع اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد، اليوم الجمعة، مع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالمحافظات لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات المحليات، إلى أن تاريخ شباب الوفد مميز ومشرف، لافتا إلى أن جبهة الإنقاذ أنشئت في الوفد، وانتشر شباب الوفد في الشارع وحموا النائب العام، وشيخ الأزهر أثناء الهجوم والتهكم عليه من الإخوان، ما جعل شيخ الأزهر يقول: «شباب الوفد في قلبي».

خالد قنديل: الوفد يضم شبابا قويا قادرا على إنجاز المهام

من جانبه، شدد خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، على دعمه الكبير لشباب حزب الوفد في انتخابات المحليات، داعيًا الشباب إلى التحسين من أنفسهم، قائلًا: «نستطيع عمل إنجاز كبير بنسيان الخلافات وبدء صفحة جديدة بها شفافية مع جميع الناس، ولكن إن ظللنا مختلفين لن نفعل شيئًا وإنما نسقط الحزب».

وطالب قنديل الشباب بأن يكونوا هم من يصدر للدولة مشهدًا جيدًا عن أنفسهم وأن الحزب ليس أقل من أي حزب آخر «لأننا تاريخ ولدينا شباب قوي وقادر على إنجاز المهام بالتغاضي عن الخلافات».

يذكر أن الاجتماع ترأسه فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين صندوق مساعد الحزب، وخالد قنديل، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وطارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، ومحمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا.