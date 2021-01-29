بعد نشر «الوطن».. نقل الحاجة «عزيزة» للمستشفى لإجراء جراحة على نفقة الدولة

في استجابة لـ«الوطن»، نقلت وزارة الصحة والسكان، الحاجة عزيزة إبراهيم، ابنة مركز دسوق في كفر الشيخ، المُسنة التي تعيش بمفردها داخل منزل غير آدمي بحي أول طنطا في محافظة الغربية، إلى مستشفى المجمع الطبي بطنطا، حيث ستجري صباح غد السبت جراحة أولى وهي «تغيير مفصل»، وذلك على نفقة الدولة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد استجابت لما نشره «الوطن»، حول حالة الحاجة عزيزة، عقب نشر الموضوع بساعات قليلة، وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن المكتب الإعلامي تواصل مع المواطن جورج عدلي، بناءً على اتصال مع محرر «الوطن»، الذي يتكفل بقضاء احتياجات الحاجة عزيزة، لإبلاغه باهتمام الوزاة بحالة الحاجة عزيزة، والتوجيه بعلاجها في التأمين الصحي.

وعلى الفور، تواصل المكتب الإعلامي، مع الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، الذي كلف الدكتور رائف عوض الله، مدير فرع التأمين الصحي بطنطا، باستقبال الحاجة عزيزة بمستشفى المجمع الطبي، ومناظرة حالتها، وعمل اللازم طبيا على نفقة التأمين الصحي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه وجه بانتقال سيارة إسعاف مجهزة، إلى منزل الحاجة عزيزة، تمهيدا لنقلها إلى مستشفى التأمين الصحي، لعمل الفحوصات وتلقي العلاج.

كانت «الوطن»، نشرت قصة الحاجة عزيزة، الأربعاء الماضي، تحت عنوان: مسيحي يخدم مسنة مسلمة منذ 10 سنوات: زي أمي ونفسي تتنقل دار رعاية

وتعيش الحاجة عزيزة إبراهيم الهابط، البالغة من العمر 83 عاما، في شقة مؤجرة، بشارع سعد بن جابر بمنطقة العجيزي، بحي أول طنطا في محافظة الغربية، دون أنيس أو ونيس، ولا أولاد ولا زوج، إذ رحل زوجها قبل أن ينجبا أطفالا، فعاشت وحيدة، ورفضت ترك المكان الذي توفي فيه زوجها، والعودها إلى موطن أسرتها في كفر الشيخ.

ومع تقدمها في العمر، وعدم استطاعتها المشي أو الوقوف، لم تجد السيدة العجوز، من يقوم على خدمتها، بعدما ربت شبابا وفتيات في الشارع الذي تقيم فيه، سوى جورج عدلي، البالغ من العمر 54 سنة، يعمل سائق تاكسي، حيث حمل على عاتقه رعاية السيدة العجوز، خاصة بعد وفاة شقيقتها الوحيدة، الحاجة ليلى.