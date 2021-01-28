أول رد رسمي من وزارة الصحة على استخدام المسحة الشرجية في تحليل كورونا

قال الدكتور أحمد شوقي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن المسحة الجينية دليل مؤكد للإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أنهم ما زالوا يتعاملون مع فيروس كورونا على أنه فيروس تنفسي بالرغم من أنه أصاب الجهاز الهضمي في عدد كبير من الحالات.

وتابع عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه برغم استخلاص الفيروس من الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي فلا داعي للمسحة الشرجية؛ وخاصة بقاء المادة الجينية للفيروس أطول بالخلايا، مما يعني عدم الجدوى من استخدامها في المتابعة الطبية وكون المريض معدي من عدمه.

الصين تبدأ إجراء مسحات شرجية لحالات الإصابة بفيروس كورونا

الجدير بالذكر أن التليفزيون الصيني الرسمي أفاد أن المسؤولين أجروا «مسحات شرجية» لمواطنين الدولة ممن ظهرت لديهم حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في بكين الأسبوع الماضي، وبحسب التليفزيون الصيني خضع المصابون في مرافق الحجر الصحي المخصصة للاختبارات نفسها.

وقال التليفزيون إن طريقة المسحة الشرجية يمكن أن تزيد من معدل اكتشاف الأشخاص المصابين لأن آثار الفيروس تبقى لفترة أطول في فتحة الشرج مقارنة بالجهاز التنفسي.

الصحة تستمر في رفع الاستعداد القصوى بسبب كورونا

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع استعداداتها كافة بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر»، المتاح على الهواتف.

خروج 530 متعافيا من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس عن خروج 530 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127963 حالة حتى اليوم.