وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

تلقى الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمستشفى الحجر الصحي بتمي الامديد، في رابع أيام إعطاء اللقاح للأطقم الطبية بالمستشفى.

وصرح مكي، أن الأمل موجود بالتغلب على أزمة كورونا وطمأن الجميع على سلامة اللقاح وأمانه ، مؤكدا علي أن حماية الأطقم الطبية من أولويات القيادة السياسية بمصر تماشيا مع كافة دول العالم حيث تم إتاحة اللقاح بالمجان لكافة الأطقم الطبية وأن تلقي اللقاح يتم بطريقة اختيارية حسب رغبة المتلقي.

وشهد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تطعيم بعض أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وتابع الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ما قبل التطعيم من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.

وأوضح أن الدقهلية بدأت بتطعيم الكوادر الطبية باللقاح كمرحلة أولى وستطعم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ثم المواطنين.

ودعا مكي جميع الأطقم الطبية في مستشفيات الدقهلية بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح حيث سيتم توفيرها تباعا مستشفيات الصدر والحميات ثم باقي مستشفيات الفرز بالدقهلية.

وجه مكي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة على ما يولونه من جهود للحفاظ على جميع المواطنين بدء من خط التصدى الاول من كتائب الجيش الأبيض وحرصهم على توفير اللقاحات لهم لحمايتهم من الإصابة بالعدوى لاستمرار تقديم افضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.

وذكر أنه تم تسجيل حوالي 200 فرد من الأطقم الطبية في مستشفى تمى الأمديد على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات.

وبدأت مديرية الصحة يوم الإثنين الماضي لاعطاء لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى العزل في تمي الأمديد، كأول مستشفى لتلقي اللقاح ويبلغ عدد الأطقم الطبية الموجودين بها 426 ما بين أطباء وفنيني وتمريض،إلا أنه لن يتم تطعيمهم جميعا لأن البعض لديه موانع وهناك أصحاب الأعذار، وهؤلاء فقط من يتم استبعادهم من التطعيم كالحوامل.