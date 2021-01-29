بريد الوطن.. ياما قالوا

ياما قالوا

فى عشقك مواويل

وغنولك غناوى

يا سمرا

وكتبوا عنك أساطير

واتغزلوا فى جمالك

شعرا

أميرة

وياما وقفوا على بابك

أمرا

مُناهم منك نظرة

تداوى جراحهم

تشفى قلوب فى حبك

أسرى

عاشق صبابة أنا

وانتى الدوا ليّا

عصام أبوالدهب

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