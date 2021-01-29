بريد الوطن.. ياما قالوا
كتب:
بريد الوطن
09:09 م | الجمعة 29 يناير 2021
ياما قالوا
ياما قالوا
فى عشقك مواويل
وغنولك غناوى
يا سمرا
وكتبوا عنك أساطير
واتغزلوا فى جمالك
شعرا
أميرة
وياما وقفوا على بابك
أمرا
مُناهم منك نظرة
تداوى جراحهم
تشفى قلوب فى حبك
أسرى
عاشق صبابة أنا
وانتى الدوا ليّا
عصام أبوالدهب
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