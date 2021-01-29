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محمود مسلم

بريد الوطن.. ياما قالوا

كتب:

بريد الوطن
09:09 م | الجمعة 29 يناير 2021
ياما قالوا

ياما قالوا

ياما قالوا

فى عشقك مواويل

وغنولك غناوى

يا سمرا

وكتبوا عنك أساطير

واتغزلوا فى جمالك

شعرا

أميرة

وياما وقفوا على بابك

أمرا

مُناهم منك نظرة

تداوى جراحهم

تشفى قلوب فى حبك

أسرى

عاشق صبابة أنا

وانتى الدوا ليّا

                                                      عصام أبوالدهب

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