مستشار أمريكي سابق: العلاقة مع ألمانيا الأكثر تعقيدا بين شركائنا في أوروبا

قال روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأمن القومي، إن ألمانيا هي الشريك الأوروبي الذي كانت العلاقات معه الأصعب والأكثر تعقيدا بالنسبة لواشنطن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح أوبراين، خلال ندوة في المجلس الأطلسي عبر تقنية الفيديو، أن مصالح ألمانيا أحيانًا تختلف كثيرا عن مصالح الولايات المتحدة وهي إحدى الصعوبات التي سيتعين على المستشار الجديد للأمن القومي جيك ساليفان والرئيس الأمريكي جو بايدن التعامل معها، حيث اعترف «ساليفان» بوجود صعوبات بشأن قضايا التجارة مع الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن ذلك سيتطلب إجراء مشاورات.

وأضاف مستشار الأمن القومي الجديد، أنه من بين المهام الماثلة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي ستعمل عليها مع أوروبا، لن تكون القضايا العالمية فحسب، بل وقضايا أوروبية وقضايا داخلية للولايات المتحدة.

الإدارة الأمريكية تعارض استخدام اسم بايدن في الإعلانات

وفي سياق آخر، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الامريكية «البيت الأبيض» جين بساكي، إن الإدارة الأمريكية تعارض استخدام اسم بايدن في الإعلانات التجارية، موضحة خلال مؤتمر صحفي، أن اسم الرئيس الرئيس الامريكي، لا يجب أن يستخدم في أي أعمال تجارية.

وجاء تصريح المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، على خلفية صدور إعلان تجاري لشركة محامين تابعة لـ«فرانك بايدن» شقيق الرئيس الأمريكي، بالتزامن مع تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

وامتنعت بساكي عن التعليق على التقارير الإعلامية حول أن جو بايدن تحدث مع أخيه بعد صدور الإعلان وطلب منه عدم القيام بخطوات من هذا القبيل.

وكانت وزارة العدل الأمريكية فتحت في وقت سابق، تحقيقا مع هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي للاشتباه بتهربه من الضرائب، وتعهد جو بايدن أثناء حملته الانتخابية بعدم التدخل في تحقيقات وزارة العدل، بما فيها التحقيقات مع أفراد عائلته.