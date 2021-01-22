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جيش الاحتلال يقصف مواقع إيرانية فى سوريا

مستوطنون يهاجمون منازل نابلس بالزجاجات الحارقة

كتب:

محمد على حسن
11:00 م | الجمعة 22 يناير 2021
أثار القصف

أثار القصف

أكد مصدر عسكرى سورى أن أهدافاً فى محيط محافظة حماة تعرضت لهجوم جوى من قبل الجيش الإسرائيلى. وقالت وكالة الأنباء السورية، نقلاً عن المصدر نفسه، إن الدفاعات الجوية فى الجيش السورى تصدت لـ«عدوان إسرائيلى» بالصواريخ على بعض الأهداف فى محيط محافظة حماة. وذكر المصدر أنه حوالى الساعة الرابعة من فجر أمس، شنت إسرائيل قصفاً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية، استهدفت بعض الأهداف فى محيط محافظة حماة.

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوى تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها، فيما أشار المرصد السورى إلى أن القصف استهدف 5 مواقع على الأقل بمحافظة حماة يوجد فيها عناصر من الميليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبنانى. وخلال الأسبوع الماضى، نفذت إسرائيل أعنف ضربات منذ عامين ضد مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية فى دير الزور، ما أدى إلى مقتل 40 عنصراً، بحسب ما أفاد «المرصد» فى حينه.

من جهة أخرى، هاجم عشرات المستوطنين مساء أمس الأول، منزلين فلسطينيين فى بلدة بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية بالزجاجات الحارقة، وفق ما نقلت وكالة «سبوتينيك» الروسية. وذكر الهلال الأحمر الفلسطينى أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق عقب تصدى الأهالى لهجوم المستوطنين على القرية.

وأضاف فى بيان: «تصدى أهالى بلدة بورين للمستوطنين الذين وفرت قوات الاحتلال الحماية لهم لتندلع مواجهات أدت لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع».

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