3 استجابات خلال ساعات.. الحاجة عزيزة في قلب وعين «الحكومة»

في أقل من 72 ساعة تغيرت حياة الحاجة عزيزة إبراهيم الهابط، البالغة من العمر 83 عاماً، والمقيمة بشارع سعد بن جابر بمنطقة العجيزي، بحي أول طنطا في محافظة الغربية، فالسيدة التي ظلت لسنوات طويلة تعاني من الأمراض المزمنة، استجابت الحكومة لها بعدما نشرت «الوطن» قصتها عبر موقعها الإلكتروني، لتكون المُسنة في قلب وعقل «الحكومة»، في إطار استجاباتها السريعة للشكاوى.

كما استجابت ووزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي، حيث نسقتا مع بعضهما البعض لنقل السيدة إلى مستشفى المجمع الطبي لإجراء جراحة، ونقلها لدار مسنين لرعايتها.

نقل الحاجة عزيزة للمجمع الطبي بطنطا

ونقلت وزارة الصحة والسكان، الحاجة عزيزة المُسنة التي تعيش بمفردها داخل منزل غير آدمي بحي أول طنطا في محافظة الغربية، إلى مستشفى المجمع الطبي بطنطا، حيث ستجري اليوم السبت جراحة أولى وهي «تغيير مفصل»، وذلك على نفقة الدولة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، استجابت لما نشره «الوطن»، حول حالة الحاجة عزيزة، عقب نشر الموضوع بساعات قليلة، وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن المكتب الإعلامي تواصل مع المواطن جورج عدلي، لإبلاغه باهتمام الوزارة بحالة الحاجة عزيزة، والتوجيه بعلاجها في التأمين الصحي.

وعلى الفور، تواصل المكتب الإعلامي، مع الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، الذي كلف الدكتور رائف عوض الله، مدير فرع التأمين الصحي بطنطا، باستقبال الحاجة عزيزة بمستشفى المجمع الطبي، ومناظرة حالتها، وعمل اللازم طبيا على نفقة التأمين الصحي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه وجه بانتقال سيارة إسعاف مجهزة، إلى منزل الحاجة عزيزة، تمهيدا لنقلها إلى مستشفى التأمين الصحي، لعمل الفحوصات وتلقي العلاج.

وفي نفس السياق، استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لاستغاثة أحد المواطنين عبر جريدة «الوطن» بالحكومة، والتي نُشرت على الموقع الإلكتروني للجريدة تحت عنوان: «مسيحي يخدم مسنة مسلمة منذ 10 سنوات: زي أمي ونفسي تتنقل دار رعاية».

ونشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» استجابة «منظومة الشكاوى» لـ«الاستغاثة»، قائلاً: «فخور بجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وفرق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي.. فخور بهذا التنسيق غير المسبوق.. فخور بهذا الشاب المصري الذي تعامل بإنسانية تعبر عن مصريتنا ووطنيتنا.. تحيا مصر».

وأرفق «يونس»، في منشوره، رد «منظومة الشكاوى» على «الاستغاثة»، والتي أسفرت عن نقل السيدة لمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لها، وإجراء التدخل الطبي، مع نقلها إلى دار رعاية للمسنين عقب تماثلها للشفاء.

الحاجة عزيزة: «مكنتش متوقعة وإدعولي وادعوا لجورج»

وقالت «منظومة الشكاوى»، بحسب منشور مستشار رئيس الوزراء: «بشأن الاستغاثة المنشورة ببعض المواقع الإلكترونية ومنها جريدة الوطن، بالإضافة إلى تداولها بعدد كبير على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تم رصدها من خلال فريق العمل بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود سيدة مسنة تبلغ من العمر 82 عامًا تعاني من سوء الحالة الصحية والمعيشية، علمًا بأن السيدة تقيم بمفردها وليس لها عائل، حيث يقوم على خدمتها وقضاء حاجاتها أحد الشباب من الجيران، وتقيم السيدة بمسكن إيجار قديم بشارع سعد بن جابر بمركز طنطا بمحافظة الغربية».

أردفت: «ومن خلال التنسيق مع فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، وفور تلقي الاستغاثة تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ببحث حالة المواطنة، وقد تبين صحة المعلومات المنشورة، وبالفحص تبين أن السيدة تتقاضى معاشا تأمينيا بقيمة 2250 جنيهًا، وتعاني من كسر بعنق الفخذ، وعليه فقد تم نقل السيدة إلى مستشفى التأمين الصحي بالغربية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، علما بأنه قد تقرر حجز المواطنة لإجراء التدخلات الجراحية العاجلة».

وواصلت: «وفي سياق متصل فقد تم إقناع المواطنة بأنه فور تماثلها للشفاء سوف يتم نقلها إلى دار رعاية المسنين بالغربية، وعليه فقد تم التنسيق بين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية والمسؤولين بالتأمين الصحي على أن الفريق سوف يتابع الحالة يوميا لحين تعافيها ونقلها لدار الرعاية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية».

وعبرت الحاجة عزيزة عن سعادتها لـ« الوطن» قائلة: «مكنتش متوقعة اللي حصل، والله يباركله الأستاذ جورج اللي بيراعيني من سنوات طويلة، ومسابنيش وانا رايحة المستشفى، دا ابني اللي مخلفتوش، وسمعت انهم هيعملولي عملية فبطلب من كل الناس تدعيلي وتدعي لجورج».