الحكومة تستجيب لـ«الوطن»: جراحة لمسنة الغربية المسلمة التي يرعاها مسيحي

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم، لإستغاثة أحد المواطنين عبر جريدة «الوطن» بالحكومة، والتي نُشرت على الموقع الإلكتروني للجريدة تحت عنوان: «مسيحي يخدم مسنة مسلمة منذ 10 سنوات: زي أمي ونفسي تتنقل دار رعاية».

ونشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ قليل، استجابة «منظومة الشكاوى» لـ«الاستغاثة»، قائلاً: «فخور بجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وفرق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي.. فخور بهذا التنسيق غير المسبوق.. فخور بهذا الشاب المصري الذي تعامل بإنسانية تعبر عن مصريتنا ووطنيتنا.. تحيا مصر».

فحوصات طبية للسيدة

وأرفق «يونس»، في منشوره، رد «منظومة الشكاوى» على «الاستغاثة»، والتي أسفرت عن نقل السيدة لمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة لها، وإجراء التدخل الطبي، مع نقلها إلى دار رعاية للمسنين عقب تماثلها للشفاء.

وقالت «منظومة الشكاوى»، بحسب منشور «مستشار رئيس الوزراء»: «بشأن الاستغاثة المنشورة ببعض المواقع الإلكترونية ومنها "جريدة الوطن"، بالإضافة إلى تداولها بعدد كبير على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تم رصدها من خلال فريق العمل بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود سيدة مسنة تبلغ من العمر 82 عامًا تعاني من سوء الحالة الصحية والمعيشية، علمًا بأن السيدة تقيم بمفردها وليس لها عائل، حيث يقوم على خدمتها وقضاء حاجاتها أحد الشباب من الجيران، وتقيم السيدة بمسكن إيجار قديم بشارع سعد بن جابر بمركز طنطا بمحافظة الغربية».

تتقاضي معاش تأميني

وأردفت: «ومن خلال التنسيق مع فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي، وفور تلقي الإستغاثة تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ببحث حالة المواطنة، وقد تبين صحة المعلومات المنشورة، وبالفحص تبين أن السيدة تتقاضى معاشا تأمينيا بقيمة 2250 جنيهًا، وتعاني من كسر بعنق الفخذ، وعليه فقد تم نقل السيدة إلى مستشفى التأمين الصحي بالغربية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، علما بأنه قد تقرر حجز المواطنة لإجراء التدخلات الجراحية العاجلة».

متابعة يومية لحالتها

وواصلت: «وفي سياق متصل فقد تم إقناع المواطنة بأنه فور تماثلها للشفاء سوف يتم نقلها إلى دار رعاية المسنين بالغربية، وعليه فقد تم التنسيق بين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية والمسؤولين بالتأمين الصحي على أن الفريق سوف يتابع الحالة يوميا لحين تعافيها ونقلها لدار الرعاية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية».