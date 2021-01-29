مصدر: مستمرون في تلقى طلبات الإحلال والإعلان عن الخطوات التالية قريبا

قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة مستمرة في تلقى طلبات إحلال السيارات القديمة ضمن منظومة إحلال السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عاما.

وأكد المسئول في تصريحات لـ«الوطن» أن كل المواطنين الذين ينطبق عليهم الشروط الخاصة بالمبادرة يمكنهم التقديم حتى الآن عبر الموقع الإلكتروني المخصص.

وأشار المصدر إلى أنه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات تتعلق بوقف تلقي الطلبات الخاصة بالمرحلة الأولى، التي تضم 7 محافظات هي «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر»، موضحا أن جميع الشروط التي تم الإعلان عنها في بداية المبادرة كما هي دون أي تغييرات، والتي يأتي في مقدمتها أن تكون السيارة موديل 2001 فيما أقل، وأن تكون مملوكة ملكية مباشرة للمستفيد، برخصة سارية، وألا يزيد عمر المتقدم على 55 عاما.

وأكد المصدر أن عدد الطلبات الرسمية التي تم التقدم بها عبر الموقع، تجاوزت حاجز الـ30 ألف طلب، قائلا إن كل من تقدموا وتنطبق عليهم الشروط سيحصلون على سيارات جديدة، لافتا إلى أن الوزارة ستعلن عن الإجراءت الجديدة والخطوات التالية خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث سيتم إرسال رسائل نصية للمتقدمين المنطبق عليهم الشروط تفيد بقبول طلباتهم، وبها تعليمات بالتوجه إلى البنك الذي سيتعامل معه العميل من أجل الحصول على الموافقة الائتمانية، ليتم بعدها تسليم السيارة إلى ساحات التخريد التي سيتم الإعلان عن أماكنها، تميهدا للحصول على السيارة الجديدة التي تم اختيارها عبر الموقع الإلكتروني.

ووفقا للمصدر فإن الشرط الخاص بعدم قبول السيارات التي تم نقل ملكيتها بعد يوم 4 يناير الجاري، أي يوم انطلاق المبادرة، لا يزال ساريا حتى الآن، مضيفا: لا يوجد تغيير حتى الآن، وكل من قام بشراء سيارة قديمة بعد هذا التاريخ لن يتكمن من الاشتراك في المبادرة، وأشار إلى إمكان إعادة النظر في هذا الشرط حال كان عدد المتقدمين أقل من المستهدف.

وتتضمن المبادرة إحلال نحو 250 ألف سيارة على مدار 3 سنوات، حيث سيتم خلال العام الأول تخريد 70 ألف سيارة، منها 50 ألف سيارة ملاكي وأجرة و10 آلاف میكروباص.