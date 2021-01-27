عسكر: تحويل مليون «توك توك» إلى مركبات نظيفة بمشروع السيارات الكهربائية

قال المهندس جمال عسكر، خبير السيارات، والمهندس الفني لمشروع السيارات الكهربائية بديلة مركبات «التوك توك» التي تم إطلاقها والإعلان عنها خلال احتفالية أقيمت اليوم الأربعاء، إن رؤية المشروع الجديد تتناسب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرات العمل بالطاقة النظيفة، واستراتيجية التنمية المستدامة، التي تم العمل عليها خلال السنوات الماضية.

وأشار خلال حديثه، إلى أن فائدة هذا المشروع كبيرة جدًا، وتعود بالنفع على الدولة والمواطن، وتساعد الدولة على النهوض بصناعة السيارات الكهربائية والصناعة المحلية لقطاع السيارات، والوصول إلي بيئة نظيفة؛ منوهًا إلى أن فريق العمل قام بالتوصل لأفكار عدة للوصول إلى بيئة نظيفة، وأن المشروع يتناسب مع رؤية 2030، وتهدف إلى تحويل مليون «توك توك» إلى مليون «توك توك كهربائي» وهي المرحلة الأولى، وتهدف إلى إطلاق 22 طرازا كهربائيا يبدأ بـ«التوك توك» وسيتم العمل على إطلاق الطرازات المختلفة للمركبات سواء كانت سيارات (ميكروباص أو سيارات ملاكي «سيدان»).

وأضاف أن فريق العمل بالمشروع وجميع الهيئات المشاركة والمعنية، تعمل على تصنيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى توفر الصيانة الدورية التي تستهلكها السيارات، وسيتم إنشاء العديد من محطات الشحن ومراكز تدريب عديدة في كل محافظات الدولة، وسيتم إطلاق المركز الأول بنقابة المهندسين خلال الشهر القادم، ونعمل علي إنشاء 400 مركز خدمة وصيانة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتم الاحتفال بتدشين وإطلاق السيارات الكهربائية، بالتعاون بين كل من بوابة مصر الرقمية «EG GATE» وشركة «دوليبات مصر» للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الداخلية، متمثلة في شركة «المستقبل» لتسيير وتراخيص المركبات، بفندق تريومف بمنطقة التجمع الخامس.

وخلال الحفل، تم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للسيارات وبالصور، وعن إتاحتها للمواطنين للشراء بالتقسيط، وذلك بالتعاون مع القطاع المصرفي، المتمثل في عدة بنوك على رأسها البنك الزراعي المصري، وبنك مصر، وبنك CIB التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري.

جدير بالذكر أن شركة «دوليبات مصر» وقعت بروتوكولات تعاون مع «نقابة المهندسين» لإنشاء 28 مركز تدريب بالمحافظات الجمهورية المختلفة لتدريب المهندسين والفنيين في مجال السيارات الكهربائية، بجانب إنشاء من (400) إلى (1000) مركز خدمة وصيانة ونقطة شحن، لمتابعة العملاء والموزعين وتقديم خدمات ما بعد البيع.