السعودية: أمن المنطقة يحتل اهتمامات إدارة بايدن

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إن أمن المنطقة يحتل اهتمامات الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإن تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية تبين أنهم يتطلعون لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف بن فرحان، في جلسة منتدى «دافوس» الاقتصادي، المنعقدة افتراضيا بعنوان: «إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية»، أن المنطقة ستتحاور معهم حول التحديات التي تواجهها، ومنها أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار وبرنامجها النووي.

وأعرب الوزير السعودي عن ثقته بالتغلب على هذه التحديات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأوضح وزير الخارجية السعودي في كلمته، أنه يتطلع، أن يتحول الاهتمام في هذه المنطقة من العالم من التركيز على مهددات الأمن والصراعات العسكرية إلى التركيز على الإسهامات في تحقيق الازدهار والرخاء والنماء للعالم.

وأكد بن فرحان، أن السعودية تدرك جيدا بأن تحقيق التعاون الدولي لا يتم بمعزل عن تحقيق التعاون الإقليمي، ولهذا تنبع أهمية الوصول لتوقيع اتفاق بيان «العلا» الذي جاء لتوحيد الصف الخليجي في مواجهة التحديات، لتحقيق الأمن والاستقرار.

وفي وقت سابق، وقعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، «اتفاق العلا» مع قطر بوساطة كويتية، لإنهاء المقاطعة بين الرياض والدوحة، وفتح السعودية لمجالها الجوي أمام الطيران القطري.

وفي سياق آخر، أنهت وزارة الدفاع السعودية ممثلة في القوات الجوية الملكية، استعداداتها لإطلاق مناورات تمرين «رماح النصر»، والذي سيقام بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي بالمملكة، بداية من 31 يناير الجاري ولمدة أسبوع بمشاركة القوات البرية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، إن جميع المنظومات الجوية المشاركة وصلت إلى قاعدة «الملك عبدالعزيز» الجوية استعدادا لانطلاق التمرين، الذي يعد من التمارين المشتركة المهمة، التي تشارك فيها القوات الجوية مع أفرع القوات المسلحة السعودية الأخرى، للرفع من الجاهزية وتعزيز العمل المشترك، ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات.