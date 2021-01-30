بـ «تورتة وعلم».. فنادق الغردقة تحتفل بعودة السياحة الروسية

احتفلت فنادق الغردقة بخبر عودة رحلات الطيران السياحية الروسية برفع أعلام مصر وروسيا، على الشواطئ، وإعداد تورتة تحمل كلمة مرحبا بالروسية «Привет»، وذلك بمشاركة عدد من العاملين بالقطاع السياحي وعدد من النزلاء المصريين والأجانب.

كما نظمت الفنادق عدة مهرجانات ترفيهية للفواكه والمأكولات البحرية على شواطئ الغردقة لتنشيط السياحة، َولاقى ذلك قبول وإعجاب نزلاء الفنادق من المصريين والأجانب والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مما يساهم في عودة تنشيط السياحة إلى شواطئ الغردقة.

وأشار مينا مجدي مدير الحجوزات بمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن روسيا قررت استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة، اعتبارا من الثامن من فبراير المقبل، َوذلك لعدد من الدول ومن بينما قررت زيادة عدد من الرحلات السياحية إلى مصر بمعدل لا يزيد عن رحلة واحدة في الأسبوع من كل مطار.

ولفت إلى انتعاش حركة السياحة بفنادق الغردقة والتي استقبلت عددا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والتشيك، وذلك تزامنا مع مبادرة شتى في مصر والتي أطلقتها غرفة المنشآت الفندقية بمشاركة 173 فندقا ومنتجعا بالمدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر.

وأشار محمد السباعى مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن لجنة من خبراء الأمن والطيران الروسي، تواصل عملها لليوم الثالث على التوالي في تفقد إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل مطار الغردقة الدولي، وعملية تأمين الحقائب والمسافرين داخل صالات السفر والوصول ومتابعة الإجراءات الأمنية.

ومن المقرر أن تستمر أعمال لجنة التفتيش من الخبراء والأمن الروسى حتى الثالث من فبراير المقبل، استعدادا لإعداد تقرير ورفعه إلى سلطات الطيران الروسية لبحث عودة حركة الطيران المباشر بين المطارات الروسية ومطار الغردقة، على أن يتخلل برنامج الزيارة رحلة ترفيهية.